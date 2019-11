Sjekk hvem som blir ny Re FK-trener

Det er ingen smågutt som vender nesa hjemover igjen og tar over trenerjobben for Re FKs A-lag.

Mandag kveld 4. november ble Espen Næss Lund (34) presentert som ny hovedtrener for Re FKs A-lag.

Etter mange år som spiller, går 34-åringen nå over i trenerrollen og skal være med på å bygge Re FK som lag.

Tippeliga og haugevis med landskamper

Flere klubber har jakta på Espen, men den meritterte fotballspilleren velger å vende hjem til kjente trakter. Han vil trene Re FK, og bo i Stokke.

Det er langt ifra småtteri han tar med seg i bagasjen. Han har spilt alt fra 4. divisjon til Tippeliga. Noen av klubbene han har vært innom er Eik Tønsberg, Tønsberg FK, Vålerenga, Sogndal, Kristiansund, og nå sist Dahle.

I tillegg har han 26 kamper på yngre landslag.

Kontrakt signert for ett år

Re FK gleder seg over at de får en ung trener med så mye fotballerfaring, – som er full av ambisjoner for vårt lokale A-lag.

Sammen med Espen ønsker klubben å videreutvikle det de har starta på i et pågående generasjonskifte, ble det informert i et pressemøte mandag kveld.

Der ble alle formaliteter tatt hånd om. Espen gyver løs på trenerjobben fra og med nå, og kontrakten er signert for ett år.

Blitt møtt med positivitet

Espen blir ingen spillende trener. Han finner det mer givende og motiverende å lede laget, og tenker dette er en bedre løsning for klubben.

– Med de erfaringene og ambisjonene jeg har, ønsker jeg å være med på og påvirke i Re FK, forteller han.

Han ønsker å utvikle seg sjøl og trenerrollen i et trygt miljø, og ser derfor på Re FK som en god mulighet. – Jeg setter pris på positiviteten jeg har blitt møtt med.

– Alltid gøy å vinne kamper!

Espen har lagt merke til et godt samarbeidsklima i klubben. Sammen med styret og spillergruppa skal de nå se på hvilke mål de skal sette for neste år, som blir et nytt år i 4. divisjon.

– Vi håper selvfølgelig på å vinne litt kamper, det er alltid gøy å vinne kamper!

Hans Arne Tveiten (40) går nå over i rollen som assistenttrener. Han framhever at klubben er genuint interessert i å utvikle unge spillere.

Satser på flere «unge lovende»

– Re FK ønsker å bli en attraktiv klubb for lokale utøvere, samtidig som de vil ta inn spillere utenfra, forteller Hans Arne til ReAvisa.

Han har vært med på et generasjonsarbeid over flere år hvor klubben nå vil gi mulighet til de «unge lovende».

Hans Arne er trygg på at, – med Espen står vi rusta til å ta i mot spillere. Han vil være med på å bygge brua i overgangen fra junior til A-laget.

