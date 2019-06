Flott og rått i Ramnes Grand Prix

Voicecrack fikk taket til å løfte seg. Men Nora fikk lagt taket pent på plass igjen med sin fantastiske versjon av Adeles When we were young.

Ramnes Grand Prix er en årelang tradisjon ved skoleslutt, så også i år med hele fjorten dans-, sang og musikk-innslag på scenen:

I flere tiår har Ramnes-elevene gjort om gymsalen til en konserthall. Pauseunderholdning er et lærerband som spiller låter fra da de var unge.

– Vi er jo i stemmeskifte, hele gjengen!

Først ut var Voicecrack – et navn som spiller på at gutta i bandet er midt i stemmeskiftet, hele gjengen.

– Viktig med sjølvironi, sier Otto Lagarhus (13) på gitar og sang, Vinsent-Napalm Tafaj Therkelsen (13) på gitar, sang og munnspill, og Jonas Maximilian Sonleitnner Rasmussen (12) på trommer. Irene Kjønnerød Madsen (12) spiller bass.

Sammen utgjør de et sinna punkband som mener mye.

– Vi har skrivi sangen sjøl, først kom melodien når vi spilte sammen her på musikkrommet, og så kom teksten i løpet av en skoletime jeg ikke fulgte helt med, forteller Vinsent.

«15.000 kroner her og 15.000 kroner der – på noen forbanna klær!?»

– Låta heter Soss, og vi mener det ikke er så viktig å ha alt mulig av klær og sånt: «15.000 kroner her og 15.000 kroner der – på noen forbanna klær!?», er teksten.

Bandet får lov til å låne musikkrommet på skolen og slå seg løs. De øver også på Kulturhuset Elverhøy. Det setter de veldig stor pris på.

– Uten plasser å spille og surre, hadde vi ikke kommet noen vei med musikken. Det er veldig veldig gøy å få tilgang til musikkrommet så vi får øvd og sånt.

Mens Voicecrack er rått og brutalt – og fryktelig tøft! – finner vi Nora Bøhle Sviland (12) på den andre enden av skalaen:

Store smil, like stor innsats, og minst like mye sjarm

Sårt, fløyelsmykt og vakkert framførte Nora When we were young av Adele i en nydelig versjon som fikk hele salen med 1. – 7. klassinger til å sitte musestille og nyte stemmeprakten til 6. klassingen.

Og for å gjøre spennet stort i alle retninger: Siste innslag på scenen ble introdusert som et reklameinnslag, men det var kanskje mer humoristisk ment?

For med store smil, like stor innsats, og minst like mye sjarm trøkka Philip Marti (12) og Henrik Myhre (12) skikkelig til med Grandiosa-reklamesangen.

Superhappy vinnere!

Og 6. klasse-gutta sjarmerte medelevene i senk, for de fikk flest stemmer og gikk helt til topps i kategorien sang og musikk.

I kategorien dans vant 5. klassingene Tine, Adina og Amina med dansen Touch. – Vi kan nesten ikke tro det! Vi vant!!!, jubler jentegjengen.

Av de fjorten flotte innslagene var noen aleine på scenen, andre en hel gjeng.

– Egentlig er alle dere tredve pluss som har stått på scenen vinnere her i dag – alle dere som har gleda alle oss andre med det dere har vist fram, sier konferansieren.

Før de som er bittelitt mer vinnere enn alle, stemt fram av sine medelever, kom fram for å motta sine velfortjente diplomer.

Her er flere bilder fra Ramnes Grand Prix:

