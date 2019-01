Godt nytt år – og takk for det gamle!

RE: ReAvisa ønsker et godt nytt år til alle våre lesere, med en oppsummering av det gamle.

Vi går inn i Re kommunes siste år, før sammenslåingen med Tønsberg.

Det blir spennende tider framover, men uansett hva som skjer med kommunegrensene vil ReAvisa beholde et landlig perspektiv:

Revetal er bygdebyen vår

Vi holder til på Revetal, og bygdebyen med alle sogna rundt er vårt nedslagsfelt. Akkurat som Re i den eldgamle betydningen, som har røtter tusen år tilbake i tid:

Mange mener Re, slik det er skrevet om i kongesagaene, er et stort, udefinert innlandsområde i Vestfold.

Så sjøl om Re som kommunenavn ikke får leve lenge til, vil Re-identiteten leve videre – kanskje tusen år til?

For Re-identiteten står sterkt, sammen med stoltheten for stedet vi kommer fra, enten det er Fon, Ramnes, Revetal, Vivestad, Våle og Undrumsdal.

Vi skreiv om akkurat dette for flere år siden, da sammenslåing kom på agendaen, og lenge før det ble vedtatt. Seinest i denne saken:

Hvis det blir kommunesammenslåing – hva da med ReAvisa?

ReAvisa blir viktigere enn noen gang?

Vi vil dekke vår del av den nye kommunen. Kanskje blir ReAvisa enda viktigere enn noen gang?

Det er tilbakemeldingene vi får fra dere lesere – så å si hver eneste dag, overalt vi møter dere.

For lille ReAvisa begynner å bli stor. Lokalavisa fylte 10 år i oktober i fjor, og er blitt en viktig nyhetsformidler for Re – enten det er et eget kommunenavn eller ikke.

Godt nytt Re-år, og takk for det gamle! Vi gleder oss til å ta fatt på nye små og store saker i 2019.

Har du et tips? Tips@ReAvisa.no.

