Ble berget ut av dette vraket uten alvorlige skader

REVETAL/TØNSBERG/VIVESTAD: Tross to brudd i ryggen og et kragebeinsbrudd, er ikke Dorthe Gunnerød ett eneste sekund i tvil: – Jeg SKAL sitte i en rallybil igjen!

Sprintrally Revetal går av stabelen lørdag 1. september, med start og mål på Revetal. Fartsetappene kjøres over Tinghaugveien og Kleivaveien.

Dorthe Gunnerød (18) fra Vivestad leser kart for Thomas Andre Imingen (31) fra Hokksund. Det gikk så det susa, med en 7. plass totalt etter første etappe over Tinghaugveien.

Først en liten tur i grøfta – så totalvraking

Halvveis inn på andre etappe på Kleivaveien sklir Subaruen av veien, helt udramatisk. Etter litt dyttehjelp fra publikum kommer de seg på veien igjen, og satser maksimalt for å ta igjen det tapte.

Men rett før mål på samme etappe går det skikkelig skeis:

Subaruen kommer i altfor stor fart inn mot den siste venstresvingen, drar av veien og ut på jordet, der bilen går kast i kast på taket. Det var mye publikum i målområdet, og til og med hardbarka bilsportfolk forteller at de sjelden har sett noe så dramatisk.

Vraket lå igjen som en sammenkrølla metallklump, og publikum frykta det verste. Løpsfunksjonærer kom til for å hjelpe til. Både ambulanse, brannmannskap og politi rykket ut.

Det så veldig ille ut. Men plassen rundt fører- og passasjersetet var så å si like hel, takket være velteburet som alltid må være i konkurransebiler.

Galgenhumor på sykesenga

Begge i bilen var ved bevissthet, men fikk hjelp til å komme seg ut av bilen og opp på båre. De fortalte om smerter i rygg, kragebein og en arm.

I ulykker der det er snakk om så stor fart som dette, tas det ingen sjanser. Da må man til sjukehus for sjekk.

– Det er to brudd i ryggen og ett kragebeinsbrudd, forteller Dorthe fra sjukesenga. – Det er ifølge legene veldig fine brudd i ryggen, så det trenger ikke å opereres. Det blir nok fatle og korsett i noen uker eller måneder, så er jeg bra igjen!

Dorthe ligger på samme rom som sjåføren i rallybilen, Thomas Andre Imingen. Han er også forslått. De forteller om en stor porsjon galgenhumor.

– Nå har vi fått noe drypp her, så det gjør ikke så veldig vondt. Og vi regner med å få komme hjem i kveld.

– Det var helt vilt!

Dorthe har vært kartleser i to år for flere forskjellige rallysjåfører, men hele denne sesongen har hun kjørt fast med Thomas Andre. De har aldri opplevd noe liknende, tross noen avkjøringer og uhell tidligere:

– Nei, dette topper nok alt annet. Det var helt vilt!

– Men sånn er jo dette gamet her, det er ikke for pyser, sier Dorthe og ler. – Og det viser jo at sikkerheten er på topp, tross alt.

– Det kjipeste er egentlig at vi lå så godt an, men sånt skjer i denne sporten. Vi var nok litt overtent etter en liten tur i grøfta tidligere på SS2.

– Et sinnsykt kick!

Dorthe forteller at hun ikke er et sekund i tvil om å sette seg i en rallybil igjen. Men det blir neppe den samme bilen, for den er langt ifra pen etter stuntet.

– Den er vrak, men vi kommer til å ta vare på velteburet, og det er sikkert andre brukbare deler på den også. Kanskje blir det bil ut av den igjen, det er helt utrolig hva rallyfolk får til.

– Hvorfor driver du med denne ekstremsporten?

– Det er et sinnsykt rush og adrenalinkick! Jeg er oppvokst med bilsport, pappa har alltid drivi med rally, og jeg har alltid drømt om å gjøre det – det er absolutt ingenting som gir et større kick enn akkurat dette!

Bilder fra Sprintrally Revetal kommer her på ReAvisa.no!