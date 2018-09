Sprintrally Revetal: To til sjukehus etter kjempekrasj

KLEIVAVEIEN: En rallybil kjørte av Kleivaveien i høy fart under Sprintrally Revetal. Begge i bilen er kjørt til sjukehus for sjekk, og etappen er avlyst. Resten av løpet går derimot som planlagt.

Sprintrally Revetal går av stabelen lørdag 1. september, med start og mål på Revetal. Fartsetappene kjøres over Tinghaugveien og Kleivaveien.

Omfattende materielle skader

Rundt femti biler stiller til start. Snaut halvannen etappe av totalt fire fartsetapper var kjørt, da en bil kjørte ut av Kleivaveien i stor fart, rett før mål:

Bilen rasa ut av en venstresving og gikk kast i kast ut på jordet.

De to i bilen er kjørt til sjukehus for kontroll, ifølge Politiet i Sør-Øst. Det skal ifølge Lars Faale, assisterende løpsleder, ikke være snakk om alvorlig skade, men begge er mørbanka. De var begge ved bevissthet da de ble hjulpet ut av bilen.

Det er omfattende skader på bilen. – Det var en avkjøring i høy hastighet, som ikke er unormalt i rally. Alle sikkerhetsanordninger har fungert hundre prosent både med bil, sikkerhetsutstyr og arrangørens rutiner, forteller Faale.

– Begge de involverte må til sjukehus for sjekk etter en utforkjøring der det er snakk om så stor fart.

Stor nødutrykning med ambulanse, politi og brann

Både ambulanse, politi og brannvesen rykket ut til ulykken, som først ble meldt som ei trafikkulykke.

– Det viser seg at uhellet har skjedd i forbindelse med et organisert billøp, og at det ikke dreier seg om et ordinært trafikkuhell på vei som er åpen for allmen ferdsel, melder politiet i en oppklarende melding.

SS1 over Tinghaugveien var ferdigkjørt da ulykken skjedde, mens SS2 på Kleivaveien var snaut halvkjørt – og etappen er strøket. SS3, som går over Tinghaugveien igjen, kjøres som normalt, det samme gjør SS4, som går på Kleivaveien igjen.

