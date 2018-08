Slottsfjell-hjelp har gitt 2,2 millioner til gode formål

SLOTTSFJELL: Dette var åttende år på rad at Re-ungdom jobber frivillig under Slottsfjell til inntekt for et godt formål. – Vi gjør en innsats for SOS Barnebyer, og får være på festival, ha det moro og møte nye mennesker.

Erlend Enerhaugen (15) var med som frivillig i fjor også, mens William Næs (16) er ny i år. Han har fått en ilddåp, der han har gjort det meste i løpet av helga.

– Jeg har vært en slags potet, kan du vel si. Jeg er blitt satt til alt mulig forskjellig, fra å fikse sånne brikkeautomater, jeg har gått og henta og fylt opp ting, plukka flasker fra søppelkasser – panten går også til SOS Barnebyer, også har jeg gått rundt og solgt frukt.

Gjør en skikkelig innsats

Det er en perfekt helgejobb, som gir en god inntekt til en viktig sak.

– Vi får gratis inngang og får sett mye av festivalen. Samtidig sørger vi for at flere barn ute i verden får et godt hjem. Vi har lært at 220 millioner barn legger seg uten å ha noen som sier natta og sørger for at de er mette.

– Dette er jo ting vi tar for gitt, så vi blir nok mer takknemlig for det vi har, når vi lærer om sånt, mener Erlend.

– Ja, og kanskje vi ikke spør så veldig mye om massevis av nye ting hele tida, mener Willliam. Alle de frivillige er veldig klar over hva pengene går til, og hvorfor det er så viktig.

– Ja, det vekker oss nok til å gjøre en skikkelig innsats, sier Re-ungdommene som vil gjøre en forskjell for fattige barn ute i verden.

Kremplassen ved Kongescenen

Leder for frivillig innsats i SOS Barnebyer Vestfold, Bernhard Marti, sier det er en stor ære å få være Slottsfjellfestivalens partner gjennom åtte år.

– Dette har bidratt til totalt 2,2 millioner kroner, inkludert i år. Det er ganske enestående. Pengene har gått til blant annet et familiehus i Tanzania, forteller Bernhard som har mobilisert 35 – 40 frivillige under festivalen. De fleste ungdommene er fra Re og Sandefjord.

I tillegg til inntekter til gode formål, er det en bonus å få vist seg fram for mye folk.

– Vi har fått kremplassen rett ved inngangen og Kongescenen, med frukt og grønt-boden vår. I tillegg vandrer vi rundt på festivalområdet fra torsdag til lørdag. Vi er godt synlig!