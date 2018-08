Ila Auto spola gjennom Slottsfjell-settet

SLOTTSFJELL: Ila Auto-gutta løp opp på scenen, tok tidenes korteste lydsjekk (hvis sånt kan kalles lydsjekk?), og ga bånn gass. Til et ekstatisk publikums store glede.

Sjelden har ordtaket «den som venter på noe godt….» passa bedre. Ila Auto var stuck med både forsinka fly og bagasje – les: Instrumenter.

Men da Ila Auto endelig kom på scenen – nesten tre kvarter forsinka – tok de scenen med storm.

Bånn gass i tjue minutter

Folk forventa seg kanskje mye av det samme gamle. Tradisjoner er tross alt tradisjoner, og lite mer mer tradisjon på Slottsfjell enn Ila Auto. Dette var det 12. året for Vivestad/Høyjord/Oslo-bandet på toppen av fjellet.

Men i år fikk publikum en helt annerledes konsert. Og de likte det. Det tok rett og slett helt av.

For alt gikk tre ganger så fort for å rekke en times sett på tjue minutter. Det er enkel matematikk, det. De ellers så underfundige morsomhetene som dryppes her og der i Ila Auto-settet, hagla hele veien.

De som så Ila Auto på Rock Stream festival hjemme i Re tidligere i sommer, så en helt annen konsert: Der hadde de all verdens tid. Og med flere strengebytter underveis, ble det nesten like mye et stand-up-show som konsert.

Heldigvis røyk det ingen strenger på Slottsfjell. Ikke det at de hadde brydd seg noe særlig om det, for her var det full gass uten en antydning til brems fra første stund og helt til de bråstoppa i klokka 21.15.

– Kult! Vi krutter på!

Are Fevang forteller på vegne av Ila Auto at de nok legger inn litt mer slækk til en annen gang:

– Vi spilte på Vinjerock torsdag, Moldejazz fredag, og spilte en konsert i Molde på lørdag formiddag også. Så ble det forsinka fly fra Molde og en laaaaaang halvtime på Gardermoen for å vente på instrumenter.

Ikke rart Ila Auto-gutta hadde jekka seg opp før de løp på Slottsfjell-scenen. – Vi hadde god kommunikasjon med Slottsfjell hele veien, og rasa fra Oslo til Tønsberg. Det gjorde det mulig å rekke tjue minutter – uten lydprøve eller linjesjekk.

– Vi hørte ingenting av oss sjøl, men «kult – vi krutter på»!

Spiller hjemme i Vivestad i august

Ila Auto skryter av det trofaste Slottsfjell-publikummet: – Helt fantastisk publikum som venta og venta. Vi er nok som publikum – en sliten, men glad gjeng i dag!, sier Are til ReAvisa dagen derpå.

Søndag 19. august klokka 14.00 spiller Ila Auto i Vivestad, under Vivestad høstmarked.

Les også: Slottsfjell har gitt 2,2 millioner til gode formål – se video: