Full rulle i Vålehallen, – og snart vi bedre plass!

VÅLEHALLEN: IL Ivrigs turngruppe er blitt trangbodd i Vålehallen, nå som klubben har vokst til hele 267 aktive turnere. Derfor er det godt at det straks skal bygges en egen turnhall!

Denne helga overnatta mange turnere i Vålehallen. Her var det turning fra morgen til kveld, taco, litt soving, frokost, og enda mer turning i dag, søndag.

– Vi får nye medlemmer hver uke

Turngruppa består av ti partier i aldersgruppa fra 1 til cirka 60 år, forteller leder Laila Kottum Hestnes.

– Vårt hovedfokus er på breddepartiene og vårt mål er at det skal være aktivitet for alle, uansett turnferdigheter. Samt at vi også har et konkurranseparti som deltar i konkurranser et par ganger i året.

– Vi får nye turnere hver uke. Medlemstallet har økt de siste tre åra med cirka seksti prosent. Vi har størst fokus på det sosiale.

Vålehallen er en møteplass for barn og foreldre – og besteforeldre.

Både tidkrevende og tungvindt

En til to ganger i året arrangerer turngruppa overnatting i hallen, som denne helga.

Det er stor stas for barna – og de voksne som hjelper til. Det skal organiseres, det trengs trenere, det skal lages mat, mer mer.

Det eneste turngruppa mangler, er plass.

Siden de må dele Vålehallen med så mange andre flotte aktiviteter, må alt av utstyr ryddes ut og inn for hver trening og konkurranse. Det spiser mye av halltiden til turngruppa, forteller Laila til ReAvisa.

Derfor har en egen turnhall, der utstyret kan stå permanent, vært et stort ønske. Nå kan ønsket gå i oppfyllelse.

Planen er byggestart til høsten for en egen turnhall på 450 kvadratmeter, som en utvidelse av den eksisterende Vålehallen mot vest.

– Vi bruker mye tid og ressurser på å flytte utstyr ut og inn i hallen. Vi bruker for stor del av treningstiden på dette. Det blir også mye unødvendig slitasje på dyrt og veldig verdifullt utstyr for oss.

Blir en flott turnhall med mye utstyr

Den nye hallen vil inneholde tumblingbane, airtrack, trampetter, tjukkas, løpematter, frittstående gulv.

– Alt dette er utstyr som er tungt og tidkrevende å flytte på. Vi vil også lage en grophall i turnhallen slik at det blir tryggere for gymnastene å innøve salto og andre øvelser.

Vålehallen er kommunal, men turngruppa vil finansiere hallen sjøl ved hjelp av gaver, midler fra blant annet Sparebankstiftelsen, og massevis med dugnad, forteller Laila til ReAvisa.

