Sjekk disse headlinerne: Ila Auto, Orango og Tantara!

RAMNES: Til sommeren får du det beste Re har å by på, på en og samme festival – her hjemme i Re!

Re-sommeren har vært tett med festivaler, der noen har forsvinni og andre kommet til opp gjennom åra. Men foran 2018-sommeren så det plutselig veldig tynt ut.

Hæ? INGEN festivaler!?

Revårocken varslet før fjorårets festival at det var den siste – hvert fall for ei stønn. Bekkefare har lagt inn årene – hvert fall for ei stønn. Om det blir en Re minifestival i år er enda usikkert. Avgjørelsen blir tatt over påske, forteller Roger Noren på Restauranten.

Men noen som ikke nøler, er folka bak den nystarta RockStreamFestival. De forteller at målet er å skape en arena hvor lovende artister som lager egen rockemusikk har et sted å spille.

For det blir færre og færre av de små festivalene. Det merker vi også her hjemme i kulturkommunen Re.

Men sjøl om RockStreamFestival vil være liten, satser de stort. De lovende artistene får henge med store navn på plakaten. Det er pukka på øverste hylle:

Headlinerne er Ila Auto, Orango og Tantara – alle med lokal tilknytning, og alle tre har gjort stor suksess langt uttafor Re.

Gjentar Orango tidenes råeste konsert i Re?

Vi begynner med slutten: Ila Auto avslutter hele festivalen som headliner lørdag. De trenger neppe noen nærmere beskrivelse?

Men kjapt og gæli kan vi jo nevne at Vivestad/Høyjord/Oslo-bandet har vinni Spellemann, gitt ut flere kritikerroste og godt solgte plater, og hver sommer speller de på Slottsfjell. I sommer kommer de også til den nyoppstarta Re-festivalen.

Orango har vel også de fleste fått med seg. De er headliner på fredag.

Gutta har rocka Re tidligere med kritikerrost hjemmemekka rå rock – de siste åra er musikken mekka på et gårdsbruk i Vivestad, der Orango-trommis Trond Slåke har slått seg ned.

Orango har også spilt på Slottsfjell og flere store festivaler, og har farta mye rundt på turne.

Musikken er 70-tallsprega rock med heftige riff og en hel haug med musikalsk snadder. De må rett og slett oppleves live.

Da Orango spelte på Bekkefare musikkfestival for fem – seks år siden, ble det karakterisert som tidenes råeste konsert i Re. Publikum ble blåst av brosteinen foran scenen, til tross for at det bare var tre i bandet. Men de lager lyd!

Om mulig lager Tantara enda mer lyd. De har spilt i hver krik og krok i landet – også på Slottsfjell – og en god del i utlandet. Trash metall-bandet har gitt ut en EP og to LP-er som har skaffa dem fans over hele verden – også her hjemme i Re.

Vokalist og gitarist i Tantara Fredrik Bjerkø har bare 200 meter å gå fra barndomsgården langs Kileveien til festivalen. Mer lokalt går det ikke an å få det.

Folka bak har variert festival-erfaring

Ellers blir det mye forskjellig rockemusikk, både fra lokale Vestfold-band, men også fra Oslo og andre steder. Det blir campingmuligheter, og salg av mat og drikke inne på området.

Det blir også satt opp busser til og fra Tønsberg. Aldersgrense blir 18 år, men det blir også åpent for barn under 18 år med følge av en voksen person på over 25 år.

RockStreamFestival arrangeres sankthanshelga 21. – 23. juni 2018 på det samme området som Bekkefare musikkfestival er blitt arrangert på tidligere, langs Kileveien i Ramnes.

Bak festivalen står Svein Flåteteigen fra Ramnes, Pål Isdahl Solberg fra Haugesund, Knut Olav Falkeng fra Tønsberg, Petter Christian Bakke fra Tønsberg og Thomas Roberg-Askim fra Tønsberg.

De har variert bakgrunn fra andre musikkfestivaler, Tønsberg Middelalderfestival, spiller i band og er veldig musikkinteressert og -engasjert hele gjengen.

