Er denne bussen forlatt?

BREKKEÅSEN: To busser og en campingbil kan se ut til å ha blitt parkert for godt på parkeringsplassen i Brekkeåsen. Kommunen har ikke gitt tillatelse til «langtidsparkeringen».

På varslingstjenesten fiksgatami.no er det ofte meldinger om hull i veien, nedkjørte skilt og gatelys som ikke virker. Men det er også mulig å huke av for kategorien «forlatte kjøretøy».

Ingen avtale med kommunen

Nå lurer en melder på status for flere kjøretøy på den kommunale parkeringsplassen i Brekkeåsen. Der står det blant annet to busser, og den ene av dem har stått der i snart ett år. – Er den forlatt?, spør melder.

Teknisk etat i Re er allerede smelta sammen med Tønsberg, så ansvaret for parkeringsplassen ligger nå der. Men bussene ble satt der så langt tilbake i tid, at skulle det ha vært inngått en avtale med kommunen ville Tor Arne Ueland i Re kommune ha visst om det.

Det gjør han ikke.

– Parkeringsplassen er ment som en avlastning for byggefeltet, der man kan parkere over natta eller ei helg, det vil si kortere perioder. Den er ikke ment som en langtidsparkering eller et sted for forlatte kjøretøy, forteller Tor Arne til ReAvisa.

Snakk om at Tønsberg parkering skal ta seg av det

Bussene har vært et tema i prat med kollegaer i Tønsberg. Hva som skjer videre er opp til den nye sammenslåtte etaten.

– Det er snakk om at Tønsberg parkering skal ta seg av det. Vi er i en overgangsfase nå, der alt sånt som dette skal spikres, forteller Tor Arne Ueland.

Det er uansett klart at bussene og andre – i beste fall langtidsparkerte – i verste fall forlatte – kjøretøy ikke står der lovlig, over så lang tid.

