Ekteparet Liset sørga for hjemmeseier i hver sin klasse

RAMNES: Halvparten av dagens hjemmeseire gikk til ekteparet Liset, som vant hver sin klasse. Totalraskest var ikke en lokal løper, men en suveren vinner fra Asker SK.

Re-løpet 2018 gikk i tidvis tett snøvær og en passelig minusgrad. Start og mål var som vanlig lagt til Ramnes skole, med 38 kilometer flotte løyper i kupert terreng, inn i skauen og ut på åpne jorder.

Suveren vinner

Godt over 100 deltakere gikk Re-løpet 2018, og det var mange lokale deltakere. Men det ble ikke hjemmeseier, hverken når det gjelder totalraskeste mann eller dame.

John Christian Deighan fra Asker SK i klassen Menn 31 – 35 år var den eneste som klarte å komme i mål på under to timer. Nestemann skulle gå i mål på ei tid godt over to timer. Det gikk nærmere seks minutter før han fikk selskap i målområdet.

Allerede halvveis, på Hjerpetjønn, var vinneren så langt foran at tilskuerne trodde de hadde sett feil da han susa forbi. Ledelsen var minst fem minutter allerede der. Men han visste det ikke sjøl:

– Jeg så meg aldri tilbake. Jeg bare gikk mitt eget løp, sier Re-løpet-vinneren, som skryter av løypene. Det gjør både de som kommer først, og de som kommer lenger bak.

– Flotte løyper i nydelig natur

Men også skia får skryt av årets raskeste dame. Akkurat som raskeste mann, er også raskeste dame fra Asker SK, ved Martine Nygaard i klassen for Kvinner 26 – 30 år med tida 2:22:35.

– Jeg hadde en helt utrolig glid, med noen fantastiske ski. Det har vært en kjempeflott tur i flotte løyper og nydelig natur, forteller Martine med et digert smil etter fullførte 38 kilometer.

Fire lokale klassevinnere

Vi finner flere lokale klassevinnere på resultatlista: Merete Dyblie i Kvinner 41 – 45 år, Kristin Bruserud i Kvinner 46 – 50 år, Inger Synnøve Liset i kvinner 50 – 55 år og ektemannen Espen Liset i Menn 46 – 50 år.

Ikke rart super-ekteparet har fått super-søsken til barn, Mette og Kristoffer. Sistnevnte er i junior-eliten i langrenn, etter fantastiske resultater i år.

Foreldrene fikk boltre seg fritt i Re-løpet, uten konkurranse fra barna. Kristoffer forteller til ReAvisa at han hadde skikkelig lyst til å gå Re-løpet.

– Kjente jeg var skikkelig misunnelig da jeg snakka med mamma og pappa på telefon til morgenen i dag. Men jeg må få prioritert en treningsperiode nå og er på hytta, som planlagt.

Suksessen lå i Kristoffers ski?

Kristoffer kan avsløre at begge foreldrene gikk på hans ski i dag, – så kanskje det er der suksessen ligger?

– Uansett, spesielt imponert av pappa. Mamma trener jo livet av seg hver uke, mens pappa er litt mer av den «normale» typen!

Raskeste Ramnes IF-løper – sånn helt på hjemmebane – ble Øyvind Peder Jahre med andreplassen i Menn 41 – 45 år.

Den eldste deltakeren i Re-løpet 2018 var Svein Magne Storli fra Barkåker IF i Menn 76 år og eldre som fullførte på tida 2:51:14.

Lokale resultater i Re-løpet 2018:

Kvinner 26 – 30 år:

2. plass Kristiane Holmøy

Kvinner 41 – 45 år:

1. plass Merete Dyblie

Kvinner 46 – 50 år:

1. plass Kristin Bruserud

2. plass Elisabeth Grytnes

Kvinner 50 – 55 år:

1.plass Inger Synnøve Liset

Menn 36 – 40 år:

6. plass Halvard Knotten

8. plass Anders Eia Linnestad

9. plass Morten Skjeggestad

Menn 41 – 45 år:

2. plass Øyvind Peder Jahre

Menn 46 – 50 år:

1. plass Espen Liset

5. plass Jørgen Dyblie

11. plass Hans Georg Kalager

15. plass Knut Nåtedal

16. plass Jørn Svinsholt

17. plass Thomas Lagarhus

Menn 51 – 55 år:

3. plass Harald Hoel Sørby

6. plass Arne Nåtedal

10. plass Steinar Haugen

13. plass Jørn Ole Ramberg

Menn 66 – 70 år:

3. plass Jørn Willy Olafsen

5. plass Hans Jakob Klausen

Totalraskest mann:

John Christian Deighan fra Asker SK

i klassen for Menn 31 – 35 år med tida 1:58:37.

Totalraskeste kvinne:

Martine Nygaard fra Asker SK i klassen for Kvinner 26 – 30 år med tida 2:22:35.

Eldste deltaker finner vi i klassen Menn 76 år og eldre:

Svein Magne Storli fra Barkåker IF som fullførte på tida 2:51:14.

