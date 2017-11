Stem fram din favoritt: Årets idrettsnavn i Re 2017

RE: Åtte sterke kandidater er foreslått av ReAvisas lesere, som også skal stemme fram vinneren.

Kandidatene spenner fra en elitespiller i håndball, en fersk landslagsspiller i fotball, en reing på elitelands-laget i roing, et svømmetalent med fem NM-gull, enda et stort sykkeltalent fra Re – to tidligere vinnere driver med sykling.

Videre et skyttertalent med både junior VM- og EM-gull fra tidligere i år, en bonde fra Våle som representerte det første norske laget i EM i feltritt siden 1928, og en veteran som har spilt på det lokale A-laget i et kvart århundre.

Sterke kandidater, som gjenspeiler det flotte idrettslivet i Re:

Hvem mener du bør bli Årets idrettsnavn i Re 2017? Audun Kalleberg, fotball

Ellen Marie Folkvord, håndball

Fredrik Solberg, svømming

Ellen Kristina Hynne, feltritt

Jeanette Hegg Duestad, skyting

Kris Cato Tohn, roing

Kristian Klevjer, sykling

Pål Alexander Kirkevold, fotball Vis resultater

Kort om kandidatene:

Ellen Marie Folkvord (27) fra Jaresletta

– i toppen av Eliteserien i håndball:

Ellen Marie spiller på et av Norges beste håndball-lag: Storhamar. Og det etter å ha løfta laget opp i Eliteserien igjen, sammen med en trofast tropp. Ramnes-jenta kjemper om spilletid mot det som regnes som verdens beste strekspiller Heidi Løke. Skussmålet fra Heidi Løke sier sitt, mener forslagsstilleren:

“Hun er ei herlig jente, en fighter, som alltid gir 100 prosent. Hun har tatt mange steg denne sesongen, og fortsetter hun utviklingen kan hun kjempe om en landslagsplass (…) Ellen er veldig godt trent, og det må du være som strekspiller. Vi får mye juling, og blir passet på hele tida”.

Denne sesongen starta med sju strake seiere, og da når dette skrives ligger Storhamar på en delt førsteplass i Eliteserien. Ellen Marie har tidligere vært med på å ta OL-sølv, EM-gull og VM-gull med ungdomslandslaget og juniorlandslaget.

Kris Cato Tohn (25) fra Freste

– reing på elitelandslaget i roing:

Ro-talentet Kris Cato Tohn setter Re på kartet innen en verdensidrett ikke mange andre driver med her i Re. Han begynte allerede som ungdomsskoleelev å satse i Sandefjord roklubb. 25-åringen starta sin internasjonale karriere allerede i 2010, da han representerte Norge i junior-VM.

Kris Cato er norgesmester i singlesculler, nordisk mester i dobbeltsculler og dobbeltfirer, og norgesmester i romaskin – dette er unikt i norsk rosports historie. I dag er Kris Cato en roer i toppsjiktet i Norge, som en av de utvalgte på elitelandslaget. Dette året starta med suverent NM-gull i romaskin, og han har deltatt i to verdenscuper. Kris Cato er en utøver som Norges Roforbund vurderer å satse på mot OL i Tokyo.

“Kombinasjonen roing og det å bo i Re kommune er unikt – Kris Cato Tohn, oppvokst på Tohn Gård på Freste, har tilført landbrukskommunen Re en elitelandslagsutøver innen vannidrett”, heter det i forslaget.

Audun Kalleberg (40) fra Valleåsen

– har spilt A-lagsfotball i et kvart århundre:

For 25 år siden debuterte Audun Kalleberg på bygdas A-lag, som den gang var IL Ivrig. Han har holdt seg til det lokale laget, i nyere tid Re FK.

“Audun har spilt A-lags fotball i bygda i 25 år nå – en ekte patriot og lokal spiller, et forbilde, og nå er han også trener og bidragsyter for yngere lag”, heter det i forslaget.

Da veteranen fylte år tidligere i høst, overbragte Re FK en humoristisk gratulasjon på sin egen nettside: “En levende Re-gende fyller 40 år. Audun Kalleberg har vært i Re FK siden oppstarten og debuterte for IL Ivrig allerede i september 1948. Han har lagt opp åtte ganger, men kommet tilbake. – Jeg kommer ikke til å gi meg på A-laget før jeg fyller 50, sier Kalleberg i en kort (fiktiv, red anm) kommentar”.

Fredrik Solberg (15) fra Fossan

– fem NM-gull på en sesong:

Fredrik Solberg konkurrerer nasjonalt og internasjonalt i parasvømming i klasse S9, og er en del av Norges Svømmeforbunds ParaUng-satsing.

Av prestasjoner i 2017 kan vi nevne fem gull og en bronse i Langbane-NM, tre norske rekorder (50 meter fri, 100 meter fri og 50 meter butterfly), og Fredrik deltok i European Para Youth Games (EPYG) i Italia i oktober. Denne måneden skal han konkurrere i junior-NM i Kristiansand. Klubben er Tønsberg svømmeklubb, og skolen er Wang Toppidrett på Eik.

I forslaget heter det: “Fredrik Solberg har tatt mange medaljer, men mangla gullmedalje. Denne sesongen har han tatt fem NM-gull!”

Kristian Klevjer (18) fra Sørby

– gullgrossist med en enestående stå-på-vilje:

Kristian Klevjer starta sin sykkelkarriere i skauene her hjemme, i Re Sykkelklubb. Der ble han helt til skolestart på Norges toppidrettsgymnas (NTG) på Kongsvinger for to år siden. I år har han gjort det bra i flere prestisjetunge ritt, blant annet med seier i Ringerike Grand Prix – Norges største og gjeveste endagsritt.

På vårparten sykla han flere internasjonale ritt med gode resultater. For 2018 er han blitt tilbudt plass på et belgisk seniorlag. Våle-gutten har fått mye skryt for å være en god lagspiller.

“Jeg håper Kristian Klevjer vinner fordi han er en god lagkamerat som sprer glede. Er beina tunge og seieren litt unna, så presser han rivaler lenger bak for å få sine egne fram. En gutt med et godt humør og en enestående stå-på-vilje!”

Jeanette Hegg Duestad (18) fra Fon – VM- og EM-gull i skyting:

Fon-jenta er med på juniorlandslaget i skyting, der det i år er blitt både VM- og EM-gull i lag, i tillegg til individuell bronse.

I NM ble det også flere medaljer, og medaljer har hun mange av nå – Jeanette har gjennom flere år vært i eliten av unge, norske skyttere.

Hun ble kåra til Årets idrettsnavn i 2015, og er foreslått igjen “etter en hektisk sommer med EM-gull og VM-gull – helt fantastiske prestasjoner”, heter det i forslaget.

Ellen Kristina Hynne (39) fra Våle – historisk norsk EM-deltakelse og NM-sølv:

Til daglig er Ellen Kristina Hynne storfe-bonde og driver en rideskole på Lefsaker gård. Hun rir inn hester og har et eget håndlag med dyra – som er både hobby og jobb ved siden av gårdsdrifta. Og en idrett på toppnivå.

Dette har vært tidenes beste sesong sportslig sett for Ellen Kristina og hoppa Rom Tikka på 16 år. De ble tatt ut til det første norske laget i EM i feltritt siden 1928, etter å kvalifisert seg på mesterlig vis. De tok også sølv i årets NM. I tillegg har Ellen Kristina ridd inn og utdanna flere andre hester helt opp til elitenivå, som for eksempel en annen hest i årets EM.

“Ellen Kristina Hynne er i norgeseliten i feltritt. Det tar lang tid å skaffe seg erfaring og komme dit hun er i dag. Imponerende!”

Pål Alexander Kirkevold (27) fra Heian – klar for A-landslaget i fotball:

Etter en ganske anonym målscorer-tilværelse har mediene kasta seg over Pål Alexander Kirkevold som herjer i den danske superligaen, og nå er han klar for å representerer Norge i to privatlandskamper mot Makedonia 11. november og Slovakia 14. november.

“Fotballsparkærn Pål Alexander Kirkevold – ingen ifra Re har gjort noe lignende. Han er toppscorer i den danske eliteserien, han har tangert den danske rekorden med scoringer i kamper på rad, og nå er han klar for landslaget!”, heter det i forslaget.

Dette blir den femte vinneren i rekken:

Tidligere vinnere er Torjus Sleen, sykling, Iver Johan Knotten, sykling, Jeanette Hegg Duestad, skyting, og Tobias Gran, fotball. En av de tidligere vinnerne, Jeanette Hegg Duestad, er foreslått på nytt i år. Fem av årets kandidater har blitt foreslått ett eller flere tidligere år.

Kriteriene som ligger til grunn er vide og takhøyden er stor:

Årets idrettsnavn i Re kan være elite-, men også breddeutøvere. Like viktig som sportslige prestasjoner er lagånd og patriotisme. Alt fra utøvere, trenere, ildsjeler og viktige støttespillere i det yrende idrettsmiljøet i Re kan bli Årets idrettsnavn i Re.

Årets idrettsnavn i Re 2017 vinner heder og ære, og blir presentert i desember-avisa. Les også om alle de åtte kandidatene i november-avisa.

