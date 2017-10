Denne reingen regjerer som målkonge i Danmark

RAMNES/HOBRO: Pål Alexander Kirkevold skaper store overskrifter i norsk og utenlandsk presse. Eventyret starta hjemme på Heian gård, der jordvernet måtte vike for en fotballbane.

I dag, søndag 15. oktober, skreiv 26-åringen fra Ramnes historie med scoring i sin niende strake kamp i den danske Superligaen.

Spilte fotball hver dag

– Jeg har spilt fotball så lenge jeg kan huske, forteller Pål til ReAvisa. – Jeg trur nok det er mange som kan huske meg tuslende ned til løkka, med ballen under armen.

Han vokste opp i Blåkollveien i Bergsåsen, og der bodde han fram til 11-årsalderen. Da flytta familien til Heian gård midt utpå Ramnes-jordene.

Der var det ikke like kort vei til fotballbanen som i Bergsåsen, så Pål krevde at jordvernet måtte vike for fotballen.

– Jeg fikk overtalt pappa til å gjøre om en del av jordet til en stor grassplen. Så fikk vi tak i to gamle, slitne mål som ikke var i bruk lenger i Bergsåsen.

– Så da ble det fotball hver dag der også!

Glemmer ikke røttene i Re

Pål ble med i organisert fotball i Ramnes IF så snart han var gammel nok. Derfra gikk det til IL Ivrigs A-lag allerede som 15-åring, den gangen var det bygdas fremste fotballag i 3. divisjon.

Etter sammenslåingen av Ivrig og Ramnes rakk han en halv sesong på Re FK, før han som 17-åring gikk til Molde for å spille 2. lagsfotball. Så ble det 1. divisjonsspill for Ham-kam, Mjøndalen og Sandefjord – sistnevnte rykket opp og det ble Eliteseriespill.

I 2015 fikk Pål sitt første møte med danske Hobro, som han kom tilbake til denne sesongen, etter to år på utlån til Sarpsborg i mellomtida.

Returen til Hobro kommer av en ny trener og opprykk til dansk Superliga – og fordi Pål trives i den lille byen med det store fotballaget.

– Sånn som tingene er her nå, kunne jeg ikke hatt det bedre! Jeg er veldig fornøyd, sier Pål til ReAvisa – men likevel glemmer han ikke røttene i Re.

– Først nå jeg blir lagt skikkelig merke til

– Jeg drar fortsatt hjem til Re og synes det er deilig og komme dit og slappe av. Jeg har familie og venner der, og synes jo også det er gøy og følge med hva som skjer på fotball-fronten hjemme også.

Og en kamp i den danske superserien er ikke langt unna for reinger: Ferge fra Larvik til Hirthals, så en times kjøring til Hobro. – Det hender at en kameratgjeng fra Re tar turen for å se på kamper, og det er veldig hyggelig.

Nå har Pål litt over en halv sesong igjen av kontrakten med Hobro. Han føler at han bare blir bedre og bedre på fotballbanen. – Det er en deilig følelse.

– Det kommer av trening, trening og trening. Jeg har tatt noen store steg dette året, men så har jeg lagt inn en hel del ekstra treningsøkter i tillegg til de ordinære treningstidene.

– Det er jo først nå at jeg er blitt skikkelig lagt merke til, i en alder i av 26 år – snart 27 – sjøl om jeg har gjort det OK i mine tidligere klubber.

Reingen er blitt sitert på «håper landslaget er klar over at jeg scorer mål!» i riksmediene. Sjøl toner han dette ned.

– Det blir jo litt snakk om landslag fra media og litt sånn, men det er det ingen ting jeg kan styre eller gjøre noe med. Skulle jeg eventuelt bli tatt ut, hadde det vært helt sjukt gøy – men tenker ikke stort på det.

– Vil komme så langt som mulig

Pål innser at han har gode kort på handa. Den ferske danske rekorden med scoring i ni kamper på rad blir lagt merke til i fotballverden.

Den gamle danske Superliga-rekorden var scoring i åtte kamper på rad, og tangeringen av rekorden ble lagt merke til, blant annet av Dagbladet. – Blir det ny rekord med ni scoringer, vil det være helt sjukt, sa Pål til rikspressen da.

Når rekorden ble satt i dag, er det en offensiv reing som er sitert i pressen: – Nå går jeg for ti. Jeg går alltid på banen for å score mål, det er jobben min, sier Pål til VG. «Kirkevold i superform – bøtter inn mål i Danmark», skriver NRK Sport.

– Vi kjemper hardt for å holde på Pål. Vi er glade for å ha ham, og dessuten tror jeg han vil utvikle seg videre her hos oss, sier Hobro-trener Thomas Thomasberg til TV2-sporten.

– Jeg har jo ønske om komme så langt som mulig, men hvor langt er det umulig å si, sier Pål til ReAvisa.

– Uansett er jeg i en veldig god posisjon, og det blir jo så klart interesse fra større ligaer og klubber, men det er umulig og si hvor jeg kan havne, eller om jeg velger å bli her i Hobro.

Neste kamp for Pål Alexander Kirkevold og Hobro er søndag om akkurat ei uke, 22. oktober mot Nordskjælland. Mer info finner du på klubbens nettsider (ekstern link).

ReAvisa har blant annet skrivi om «Mål-Pål» da han ble toppscorer og årets spiller i 1. divisjon – les mer i ReAvisa, november 2014 – last ned gratis.

Les flere saker om sport i Re.