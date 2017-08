400 syklister skal bryne seg på bratte bakker her i Re

UNDRUMSDAL: Horten og omegn cykleklubb arrangerer den 55. utgaven av Roserittet til helga – med base på Solerød skole i Undrumsdal. Mange lokale stiller til start.

Roserittet starter fredag 1. september med første start klokka 17.30, fortsetter lørdag og avsluttes søndag 3. september. Dette blir den 55. utgaven av det tradisjonsrike rittet, og det er det femte året Roserittet kjøres som et NCF rankingritt.

Det betyr at det er et tilbud til samtlige aldersklasser for begge kjønn – og det forventes nærmere 400 deltakere, ifølge rittleder Sven Halvorsen i Horten og omegn cykleklubb (HOC).

Mange lokale deltakere til start

Arrangørklubben har mange deltakere med, og Tønsberg sykkelklubb og Re sykkelklubb stiller også med lokale deltagere.

I tillegg er de største norske amatørklubbene representert. – Og vi får besøk fra Team Fix It og UNO X Development som begge har kjørt Tour of Norway og Tour de Fjords, forteller rittlederen til ReAvisa.

Roserittet har lange og sterke tradisjoner i norsk og skandinavisk sykkelsport. Det første norgesmesterskapet i gateritt i 1995 og NM i Horten i 1996 er eksempler på det.

Med løyper her i Re blir det et krevende ritt i 2017-utgaven:

De eldre klassene får bryne seg på en trase som har lange tradisjoner. Deler av denne løypa har vært brukt siden tidlig på 1980-tallet. De fleste syklister nikker gjenkjennende og med en smule respekt når de hører navn som Gregershølet og Hvarnes, forteller rittlederen.

Kjente ryttere som Edvald Boasson Hagen, Dag Erik Pedersen, Dag Otto Lauritzen, Kurt Asle Arvesen og Thor Hushovd kjenner godt disse tøffe strekningene.

Elsket av noen – fryktet av andre

Menn senior skal lørdag over Hvarnes to ganger, og menn junior og 15 – 16 årsklassen får også prøvd sine krefter i Hvarnes-bakkene.

Hvarnes-runden er godt kjent av de fleste toppsyklistene i Norge, elsket av noen og fryktet av andre, ifølge rittlederen.

Alle løypene har solid vakthold og 20 MC-sykler med politiet i spissen vil varsle andre trafikanter om kolonnene med leder- og dommerbiler, ryttere og servicebiler, opplyses det:

– Videre er det delt ut nabovarsel til mer enn 1.400 husstander i området som er tilknyttet løypenettet for å varsle om at det er ritt. Vi er avhengig av et godt samarbeid med naboer og ikke minst bilister i området.

– Vi har et meget godt samarbeid med Re kommune, Solerød skole/SFO og barnehage, og er veldig takknemlig for lån av området. Vi har også bare positive tilbakemeldinger fra beboere i området som får et stort arrangement på sin egen dørstokk.

Det blir fem starter hver dag, fra Solerød og Bjune. Program med kjøreplan, løyper og profiler finnes på rittets hjemmeside www.roserittet.no, ifølge rittleder Sven Halvorsen i Horten og omegn cykleklubb (HOC).

Les mer om sykkelsport i Re under emneknaggen Re SK.

Les mer om sport i Re.