Ellinor og bestefar gjør unna siste innspurt før Vivestad Høstmarked

VIVESTAD: Det første Ellinor spør om når hun kommer til bestefar er: Kan vi kjøre traktor!? Til Ellinors store glede er det blitt mye traktorkjøring den siste tida, for hun og bestefar steller som resten av bygda i stand for Vivestad Høstmarked.

Les også om Vivestad Høstmarked i ReAvisa, august 2017.

Å kjøre traktor er det aller beste Ellinor Trevland (2) veit. I dag er hun med bestefar Hans Kristian Kjærås (56) på dugnadsjobb:

Først slår de grasset på jordet der det blir parkeringsplass for Vivestad høstmarked, og så slår de grasset i skiløypa – som under markedet er rideløype, blant annet.

Trivelige timer i traktoren

– Det er gøy å kjøre traktor med bestefar, forteller 2-åringen til ReAvisa: Hun gleder seg til hver gang det skjer.

Det er gøy å sitte så høyt oppe, som man gjør i en så stor og flott traktor som bestefar sin: – Jeg ser blomster, peker hun ned på bakken, – og fugler, peker hun oppi lufta.

Og grasset som må slås før tusenvis av markedsgjester kommer til Vivestad?

– Det blir mat til kuene til tante Marte, forklarer Ellinor entusiastisk: – For ho har så veldig, veldig mange kuer!

Bestefar tar gjerne med barnebarnet i traktoren. De har trivelige timer i traktoren sammen – både i jobb og på dugnad.

Hele bygda jobber på dugnad

Alt må være på stell til markedshelga 19 – 20. august. 150 utstillere skal tas godt i mot, før tusenvis av gjester kommer for å kikke, kjøpe, møtes for en prat og en matbit, og la seg underholde.

Bygda med rett over 400 innbyggere tok godt i mot godt over 6.000 besøkende i fjor. Året før der igjen ble rekorden satt med 7.500 besøkende. I tillegg kommer utstillere og dugnadshjelpere.

Det vil si en 20-dobling av innbyggertallet i Vivestad!

Alt fra «biler til brød»

Årets marked er det 12. i rekken. Åpningstida er begge dager fra klokka 10.00 til 17.00. I tillegg til salgsboder med alt fra «biler til brød», blir det kulturinnslag.

Lokale Re-talenter skal få lov å vise fram sine kunstner på scenen. Den mest kjente artisten er nok Vilde Winge (15), årets vinner av TV2s ”Norske talenter” – tidligere vinner av «Andebu talenter».

Også Gla’Gjengen fra Våle og musikkgruppa Maximus fra Signo i Andebu skal underholde – sistnevnte et band med døve og døvblinde medlemmer.

– Dette er en travel gruppe som har spilt blant annet for kongeparet, så vi er veldig glad for å endelig få besøk av Maximus, forteller markedssjef Vidar Vallumrød til ReAvisa.

Politisk torg – tradisjonen tro

Markedssjefen er også begeistra for at Fylkesmann Per Arne Olsen skal stå for den offisielle åpningen av markedet.

Fra arrangørhold legges det ikke skjul på at den nylige utnevningen av Olsen som fylkesmann for den kommende regionen Vestfold og Telemark setter en ekstra spiss på besøket.

Og apropos styre og stell – det blir som vanlig er i et valgår politisk torg under Vivestad Høstmarked. Åtte partier har meldt sin ankomst for å kjempe om din stemme ved stortingsvalget.

Arrangøren forteller til ReAvisa at de er glade for at partiene stiller opp. Ved siden av de vanlige salgsbodene er denne type samfunnsinformasjon viktig.

Partiene er lett tilgjengelige og kan svare på de spørsmål folk måtte ha.

I tillegg til Re-politikere vil publikum også kunne hilse på aktuelle fylkespolitikere og stortingskandidater.

Kanskje flere sentrale stortings- og regjeringspolitikere dukker opp? Det har de gjort før på Vivestad Høstmarked, og gjør det sikkert igjen.

Kort om historien til Vivestad Høstmarked:

I 2006 ble Vivestad høstmarked arrangert for første gang med 1.500 besøkende i løpet av en regntung helg. Da var det 58 stands.

I 2007 var det bedre vær, og bedre besøk med 2.300 innom i løpet av helga. Da ble også fotballbanen tatt i bruk for å få plass til 71 stands.

I 2008 kom nesten 4.000 besøkende, og antall stands hadde økt til tett oppunder hundre.

I 2009 var det strålende vær, og markedet fortsatte å vokse. Cirka 6.000 besøkende og 125 stands.

I 2010 bød mye regn før markedet på problemer med parkering på jordet, men det ble løst på et vis – for hele 6.500 gjester tok turen til Vivestad dette året, med 145 stands.

I 2011 var det variert vær, med regn søndag. Besøkstallet ble 6.000, antall stands var 157.

I 2012 regnet det lørdag, men det ble flott vær søndag. Etter en folksom søndag ble besøkstallet 5.700 for hele helga. 149 stands dette året.

I 2013 var det et nydelig sommervær på lørdag, og ny dagsrekord med 4.000 besøkende. Søndagen regnte det i bøtter og spann, og besøket var heller dårlig. Samlet var det 163 stands og 5.100 besøkende.

I 2014 ble ny publikumsrekord satt med 7.000 besøkende. 150 utstillere solgte sine produkter unna som varmt hvetebrød gjennom to flotte dager.

I 2015 ble det satt enda en ny publikumsrekord med 7.500 gjester og like mange stands som foregående år.

I 2016 kom over 6.000 markedsgjester. Dårlig vær ellers i Vestfold kan ha skremt noen, men i Vivestad kom det bare ett par mindre regnbyger søndag. Ellers var det nærmest perfekt markedsvær, lettskyet og rundt 20 grader.

Til 2017-versjonen forventes igjen 150 utstillere, og tusenvis av besøkende. Datoen er lørdag 19. og søndag 20. august 2017.

