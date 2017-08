Re-rytter klar for EM i feltritt – i morgen braker det løs!

VÅLE/POLEN: Sjøl om hesten hadde litt for mye krutt i kroppen, klarte både hest og rytter fra Re å kvalifisere seg til EM. Denne sommeren har Ellen Kristina Hynne (38) lada opp med å trene «passe mye».

På Lefsaker gård ved Fjellborg i Våle har Ellen Kristina Hynne (38) og hesten Rom Tikka (16) jobba med å finpusse formen foran EM i feltritt i Strzegom i Polen. EM starter i morgen 17. august og varer til og med mandag 21. august.

Til daglig er Ellen Kristina storfe-bonde og driver en rideskole på gården. Hun rir inn hester og har et eget håndlag med hester – som er både hobby og jobb ved siden av gårdsdrifta. Og en idrett på toppnivå.

Har trena «passe mye» i sommer

Åpningsseremonien er allerede unnagjort, for EM-delegasjonen er på plass i Polen etter oppladning med to ukers treningsleir og Nordisk mesterskap i Skåne i Sverige.

Tidligere i sommer lada 38-åringen på hesteryggen og den 16 år gamle hoppa opp med å trene «passe mye»: – Det er viktig å holde oss friske og raske nå. Vi rir noen stevner i sommer for å holde oss på det nivået vi har nådd nå, sa Ellen til ReAvisa.

– Folk tror kanskje at denne sporten er for «hestejenter». Men av de fire på det norske laget er jeg nest yngst. Det tar så lang tid å skaffe seg erfaring. Når vi konkurrerer stiller alle over 21 år på lik linje – menn og kvinner.

EM-plassen er sikra etter kvalifisering i Sopot i Polen i slutten av april. Sjøl synes Ellen Kristina rittet starta dårlig:

– Første del av konkurransen er dressur, og denne delen var jeg ikke kjempe fornøyd med. Hesten hadde rett og slett litt for mye krutt i kroppen, forteller Ellen Kristina til ReAvisa. – Men vi var innenfor kravene og våre beste disipliner gjenstod.

Dag to var det terrengritt i ei nesten seks kilometer lang løype med rundt 40 hinder på cirka 10 minutter. Ingen helt vanlig søndagstur, med andre ord.

– Runden gikk fint, og vi var kjempefornøyd. Siste dagen var det sprangbane. Hesten var full av krefter og hoppa fantastisk!

Enda en EM-hest med Re-røtter

Da var kvalifiseringen i boks, og Ellen Kristina sørger med det for at Norge kan stille med lag i EM. Det har ikke skjedd siden 1928, ifølge de som har greie på hestesport-historien, forteller Ellen Kristina.

– Norge har i dag bare fem ryttere på dette nivået, så dette er moro. Den andre norske hesten i Sopot kvalifiserte seg også til EM, men for juniorer, forteller Ellen Kristina – med stor stolthet:

– Den hesten har jeg ridd inn og utdannet hele veien opp på det nivået. Rytteren Caroline Walen kjøpte Boromir av meg høsten 2014. Så det ble ekstra gøy for oss begge!

Ifølge Hest.no sender NRK TV mye fra EM i feltritt – se oversikten deres her.

