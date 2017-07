– Årets Revårock blir den siste – hvert fall for ei stønn!

FON: Det er ikke fordi det ikke kommer folk, for det kommer nesten for mange. Det er fordi løsta har forsvinni mer og mer blant dugnadsgjengen. – Vi gir oss på topp – og hvem veit når Revårocken kommer tilbake?

Revårocken arrangeres for 16. og siste gang lørdag 29. juli, på kubeitet til familien Langeland på Revå i Fon. Det blir som vanlig barnearrangement “Dagen før” fredag 28. juli.

Festivalsjef Snorre Langeland (36) forteller til ReAvisa at etter årets Revårock er det kroken på døra – hvert fall for en stund. Hvor lenge, aner han ikke.

– Vi er egentlig litt forsynt – og vi var det i fjor også. Derfor har vi bestemt oss for å ta en pause. Så dette blir siste sommer med Revårock – på ubestemt tid, forteller han til ReAvisa.

Snorre forteller at det står på løsta. Festivalen arrangeres på dugnad. Publikumstallene står det ikke på. – Det har jo nesten kommi for mye folk, sier Snorre og ler.

Re-folk stiller opp!

I ett par rekordår ble det solgt over 1.000 billetter. Ikke rart Revårocken markedsfører seg som «Fons største festival».

– Revårock skulle være lokal, liten og lavterskel. Vi tenkte «heller lykkelig som liten», og har aldri higa etter de store banda.

Her har det heller vært lokale band, som også har spilt på dugnad – bokstavelig talt for knapper og glansbilder, som så kunne byttes i øl og mat. Her skulle alle kose seg og ta det som en fest – også de på scenen.

De lokale banda har vist seg å være både bra og svært så populære, så folk har strømmet til Fon:

– Da det kom over 1.000 var det nesten litt for mye, veitu. Da blir det litt mer upersonlig. Poenget er å treffe på gamle kjente, ha plass til å sette seg ned, ikke kø verken i baren eller på dass.

– Men – det må jeg si: Det er kult med Re-folk. De stiller opp.

Plutselig var Snorre (21) festivalsjef

Snorre var 21 år da han helt uvitende ble festivalsjef. Det var tilbake i 2002 – og 15 år har gått fort. Men det er mer enn lenge nok – for nå.

– Det starta jo ikke akkurat som en festival. Det var bare en fest med noen band på en traktorhenger. Så var det en som kom på Revårock-navnet, så vi brukte det fra det første året.

Allerede i 2004 kom det 400 til festivalen i Fon. – Da tenkte vi bare: Er det mulig? Det vokste seg dritstort med en gang. 400 på en bygdefest, lissom?

Det tallet skulle nesten tredoble seg i løpet av de neste åra. – Helt utrulig, mener Snorre sjøl.

Nesten en millioner kroner til ungdomslaget

Lenge gikk festivalen i null: – De første fem åra var ikke særlig seriøst, mener Snorre, men i løpet av de siste ti åra har den sørga for gode inntekter til Fon ungdomslag.

Der har pengene blitt brukt på Vonheim, forsamlingslokalet i bygda. Snorre anslår opp imot 100.000 i overskudd i snitt i ti år. Det vil si snaut en million kroner til ungdomslaget og ungdomslokalet.

– Det er jo knallbra! Det koster å drive et ungdomslag – og spesielt å holde lokalet vedlike. Det ligger mye dugnadsinnsats bak. Det er mye å styre med når du skal arrangere festival, men alt er gjort på dugnad – til og med banda spiller gratis.

Og sjøl om det er dugnad fra A til Å, koster det å arrangere festival. Mer og mer, faktisk.

– Det blir dyrere og dyrere, samtidig som vi er blitt mer og mer dovne. Nå leier vi inn folk til både det ene og det andre.

– Men det er foreninger som også jobber på dugnad, så det drypper litt på flere foreninger i bygda. For eksempel har vi 4H som rydder for oss og de får penger for det.

I festivalgjengen har den harde kjerne bestått av 15 – 20 stykker. Mange flere har hjelpa med stort og smått.

– Fon ungdomslag består av mange flinke folk, forteller Snorre. Men noen må nevnes spesielt:

– Jeg sier bare: Jan Gunnar Ringen. Uten han hadde det bare blitt surr – det er han som har sørga for at det er blitt ganske seriøst etter hvert.

Revårock-billetten inkluderer en kjøttbit fra en helstekt gris. – Grisegrillerne må nevnes: Erlend Eia Holtung, Lars Kristian Rustan, Thomas Stange og Jon Herman Vold Hansen.

– Flott å se at det er kø med folk gjennom Fon!

– Hva står igjen som det gjeveste minnet etter 15 år med Revårock?

– Det store høydepunktet har flere år vært å stå oppå beitet og se at det er kø gjennom Fon. At det er masse liv og røre og happy folk.

– Tenk at det var 600 – 700 inne før klokka halv sju et år. Det gleder meg veldig at folk kommer og koser seg en hel kveld her i Fon.

Vi kommer heller ikke utenom Revårockefeller – da bønda fra Re inntok hovedstaden i februar 2015.

Revårock-gjengen leide Rockefeller og lot for det meste lokale amatører innta landets råeste rockescene.

Reingene stilte som vanlig opp – i tusentall! Et fullsatt Rockefeller fikk blant annet servert kjente og kjære slagere fra The Dix, som spiller coverlåter med Fon-tekster.

– Revårockefeller var megakult. Det lever vi på enda. Det er nesten så jeg ikke trur det fortsatt. Men vi fylte Rockefeller!

Revårocken kommer nok tilbake – en eller annen gang

– Kanskje vi skulle gjort det igjen? Det hadde vært kult med en ny Revårockefeller!

– Ja, for alle planer er ikke lagt helt vekk?

– Nei, men som sagt har vi bestemt oss for å ta en pause – gi oss mens vi er på topp, for denne gang. Men ingen vil vel utelukke noe som helst. Kanskje kommer det noen yngre, kreative folk og finner på noe morsomt?

– Eller kanskje sommeren 2018 blir så kjedelig uten Revårock at vi ikke klarer annet enn å dra igang igjen i 2019? Hvem veit, sier Snorre og ler. Han trur Revårocken kommer tilbake en gang i framtida – i en eller annen form.

– Hvis løsta kommer tilbake, så blir det noe greier igjen. Scenen står jo her. Det er bare å rigge til – det er gjort på en dag – ikkeno problem! Nå slutter vi mens leken er god. Det skal værra morsomt, når vi gjør alt på dugnad. Nå har vi gått litt lei og lufta har gått ut av ballongen.

– Det er kanskje litt dumt – for det har alltid vært godt med folk, og har virka til å være veldig populært, detta her.

Grand finale? Nei, nei!

– Nå kunne jo ikke en sånn ide som festival på et kubeite i Fon slå feil?

– Hehehe, nei, det kunne jo ikke det. Alle vettuge folk skjønner at det er oppskrift på suksess!

– Så nå, i det siste året på ubestemt tid, blir det en grand finale med masse ekstra greier?

– Nei, nei. Det blir det samma gamle. Vi rydder beitet for kuruker og rigger til festival som de femten åra før, så får de komma dem som vil!

