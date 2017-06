Straks starter festivalsommeren i Re!

BEKKEFARE: Steff Nevers kommer tilbake til Bekkefare musikkfestival. Det blir hans andre konsert her, samtidig som festivalarrangørene feirer at de runder hundre konserter i Bekkefare. Videre blir det både Revårock og Re minifestival seinere i sommer.

Bekkefare Musikkfestival starter med gratis inngang torsdag 29. juni, informerer festivalsjef Espen Flåteteigen. Festivalen fortsetter gjennom hele helga med musikk og moro langs Kileveien i Ramnes.

Ni band på plakaten

– Vi feirer at vi runder hundre konserter på Bekkefare i sommer! Vi åpner festivalen med gratis inngang torsdag 29. juni. Da skal Vestfold Blues & rock-klubb stå for underholdningen med flere gjesteartister på programmet. Dette blir en helaftens jam.

Fredag spiller blant andre lokal pianoman Dagfinn Ellingsen fra Brekkeåsen. Lørdag står blant andre Norwegian Eagles på scenen. De spiller låter fra en av verdens mest kjente og mestselgende band gjennom 50 år.

– Også gleder vi oss veldig til å høre country-stjernen Steff Nevers igjen, som også spilte på festivalen i fjor. Da var det veldig god stemning i grassbakken på Bekkefare!

– Velkommen til bygdefestival!

– Vi anbefaler alle å sjekke ut programmet på Bekkefare.com – vi har mye god musikk av dyktige artister på plakten.

Musikktilbudet har vært veldig variert gjennom alle åra med festival langs Kileveien i Ramnes. I år er det full fokus på mer “voksen” musikk, etter suksessen med Steff Nevers i fjor.

Både publikum, verskapet og countryrockeren sjøl vil gjenta det.

Totalt ni forskjellige artister og band står klare til å underholde helga 29. juni til 1. juli.

Konserter både ute og under tak

– Flere av konsertene skal i år være under tak, inne i den nye saloonen hvor det er plass til over hundre personer og mulighet for å danse for de som ønsker det, informere Espen til ReAvisa – og han ønsker alle:

– Velkommen til bygdefest i Re!

Samme helg er det også Revetaldager og premiere på Hoys på taket.

Festivalsommeren i Re fortsetter med Revårocken 29. juli, med barnearrangementet dagen før fredag 28. juli. Re minifestival runder av den lokale festivalsommeren 4 – 5. august.

Les mer i ReAvisas sommermagasin – last ned papiravisa!

Les mer om Bekkefare musikkfestival under emneknaggen med samme navn.

Se bilder fra fjorårets festival.

Denne saken sto også på trykk i ReAvisas Sommermagasin, sjekk papiravis-arkivet her.