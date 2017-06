Hjerpetjønn velforening traff blink med «Barnas dag»!

HJERPETJØNN: – Veldig fint og morsomt. Det aller morsomste var å skyte med luftgevær!

Søndag 25. juni er det full fart på Hjerpetjønn. Velforeningen arrangerer ”Barnas dag” for aller første gang, men det blir ikke siste gang. Her var det mange aktiviteter for barna:

Hoppeslott, heste- og ponniriding, natursti, luftgeværskyting, bueskyting, pilkast og traktorkjøring med ”Gråtass”.

Ikke rart ungene koser seg!

Folksomt på Hjerpetjønn

Rundt 150 barn leker seg gjennom søndagen i sommerværet, og sammen med voksne hadde de en fin dag på Hjerpetjønn.

Totalt var det nok godt over 200 frammøtte med små og store.

Timian Johan Trevland Johansen (8) rei på shetlandsponnien Safran. Ponnien blei leid av Oda Loise Trevland Hansen (10) og begge syntes dette var moro.

Ved post tre på naturstien grubler Andre Bugten (6) og Emil Søreng Mørken (6) på hvor de skal krysse av på det de trodde var riktig svar.

– Hvordan er naturstien?

– Noen spørsmål er lette og noe vanskelige, svarer guttene.

De synes ”Barnas dag” er morsomt.

– Veldig fint og morsomt. Det morsomste var å skyte med luftgevær, forteller guttene før de fortsetter på naturstien.

Gode inntekter til vellet

Om sulten sneik seg på, kunne du kjøpe noe å spise i kiosken. Alle aktiviteter var gratis, men matsalget gir inntekter til velforeningen.

Ute ved inngangen til lokalet står tre damer fra Hjerpetjønn sanitetsforening og gjør en innsats for velforeningen. De steker sveler og vafler og holder så vidt tritt med salget.

Forsamlingslokalet på Hjerpetjønn ble bygd som Solheim skole i 1911. Den gamle bygningen trenger vedlikehold, og det meste blir gjort på dugnad – og det trengs i tillegg noen inntekter til vellet.

Derfor finner velforeningen i grenda litt av hvert:

Til neste år er det igjen Vestfold Landbruk- og fritidsmesse på Hjerpetjønn – for tredje gang. Så blir det to år med «Barnas dag» igjen, før det om tre år igjen arrangeres landbruks- og fritidsmesse, forteller Robert Klausen på vegne av Hjerpetjønn velforening til ReAvisa.