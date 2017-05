Utsetter åpningen av Kåpeveien – igjen

KÅPEVEIEN: Først skulle veien være stengt i to uker, men det blir over en måned før veiarbeidet er ferdig, forteller Erik Gustavson, driftsleder i Veidrift AS.

Les mer: «Himmelspretten» stenges for trafikk

Da ReAvisa meldte i starten av mai at Kåpeveien skulle stenges fra og med 10. mai, anslo Veidrift AS to uker med stengt vei over Himmelspretten.

Vanskeligere grunnforhold enn først antatt

Da de to ukene nærma seg slutten, ble åpningen utsatt til månedsskiftet mai/juni på grunn av større utfordringer med grunnforholdene enn først antatt.

Nå som vi er i månedsskiftet, meldes det at veien forblir stengt drøyt to uker til.

– Kåpeveien vil være stengt fram til 16. juni – og da håper vi at den er ferdig asfaltert, forteller Erik Gustavson, driftsleder i Veidrift AS, til ReAvisa.

Omkjøring blir fortsatt via Hengsrødveien.

Kjært barn har mange navn

Kåpeveien mellom Revetal og Undrumsdal, av lokalkjente bare kalt Bakkane – eller Himmelspretten, er en av flere populære og sjarmerende veistrekning i Re, som vi har skrivi om tidligere:

Les også: Sjekk denna motorveien til Re a’!

Les også: Ikke kødd med veiene våre!