Kåpeveien vil være stengt lenger enn først antatt

KÅPEVEIEN: Større utfordringer enn først antatt fører til at Kåpeveien stenges hvert fall ut mai – kanskje enda lenger.

Denne våren har det vært spesielt mange klager på veiene i Re, og mest klager har det vært på Kåpeveien. Denne gjøres det noe med nå.

Først ble det antatt ett par uker med stengt vei, nå blir det enda lenger.

– Kåpeveien vil være stengt fram til 31. mai kanskje noen lengre. Men alt avhenger av været og grunnforholdene på veien. Men vi satser på at det skal være åpnet igjen til 1. juni, forteller Erik Gustafsson i Veidrift AS.

Under arbeidene har man støtt på mer utfordrende grunnforhold enn antatt. Det er blant annet bløtere i bakken enn antatt. Det krever mer drenering: – Vi vil og grøfte og legge ny stikkrenne, informerer Gustafsson.

Kjært barn har mange navn

Det var i starten av mai at ReAvisa varslet stenging av Kåpeveien, over Bakkane som lokalkjente sier, der du også kjører over Himmelspretten, eller som det står på kartet: Fylkesvei 665.

Veien har vært stengt siden 10. mai. Omkjøring er via Hengsrødveien.

