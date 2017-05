Jeanette Hegg Duestad er tatt ut til både EM og VM

FON: – Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten!, forteller skyttertalentet til ReAvisa.

Skyttertalentet Jeanette Hegg Duestad (18) er klar for både VM Suhl i månedsskifte juni/juli og EM i Azerbaijan en måned seinere.

Det har vært et trangt nåløye å komme gjennom, gjennom fem harde uttakshelger.

– Nivået blant jentene har vært høyt og jevnt, så det ble spennende på uttakene fra start til slutt, forteller Jeanette til ReAvisa.

Hun håpa på å få skyte matchøvelsen (20 skudd i hver stilling) i EM, men var usikker på om det var mulig siden Jeanette er mesterskapsdebutant. Men – det gikk, og Jeanette jubler:

– Da jeg da fikk vite at jeg fikk skyte ligg – og match i VM i tillegg – ble jeg veldig glad! Jeg er kjempeklar for å jobbe hardt for å være mest mulig klar til mesterskapene.

– Vi blir en veldig god gjeng som drar avgårde og jeg gleder meg masse til å lære mye, få nye erfaringer og få måle meg opp mot verdens beste juniorskyttere! Dette er stort!

Jeanette vil skyte mot konkurrenter som er eldre enn henne. Den store utfordringen tar 18-åringen på strak arm: – Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten!

