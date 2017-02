Rocke-revolveren er ladd – igjen!

Det er 11 år siden Revolver ble starta, med vokalist og gitarist Frank A. Tostrup i spissen og foningen Jostein Christensen i bakgrunn – på trommer.

Revolver spilte over store deler av landet, signerte platekontrakt med selskapet MTG Music og ga ut flere digitale singler før bandet ble oppløst i 2010.

De ble oppløst «på grunn av brutte løfter og avtaler», ifølge Jostein Christensen.

Den siste jobben gutta gjorde sammen var på Re minifestival for fem år siden. Etter det ble det helt stille.

Heldigvis ramla gutta på hverandre på en fest igjen på tampen av fjoråret, gamle feider var glemt – og gjensynet resulterte i plateutgivelse og et comeback på scenen.

Låtene ble spilt inn i 2010, før alle i bandet gikk hvert til sitt. Etter nesten sju år på en gammel PC ble låtene børsta støvet av og sendt ut i «dagens platebutikk» – Spotify og andre strømmetjenester på nett.

Revolver består i dag av vokalist/gitarist Frank A. Tostrup, bassist Lille Eyolf Lund og trommis Jostein Christensen.

En besetning på tre er mer enn nok til å lage lyd når greia er energisk gitarrock.

Jostein Christensen er en stødig trommis i mange – hvis ikke alle – sjangere. Både som studiomusiker for flere store norske artister, og som en hardtslående og presis live-musiker.

37-åringen er en kjent og kjær rytmemaker i det lokale kulturlivet her i Re, der han stiller opp på alt fra korband i kirkekonserter til breibeint ballerock på lokale festivalscener.

Lysten på å spille mer rock kom kjapt da gammelt vennskap ble frisket opp med Revolver-gutta: – Det er moro å spille egne rockelåter, og jeg savna «klikken» vi hadde når vi møtes.

– Frank og jeg hadde etter hvert lyst til å starte opp igjen. Bassist Eyolf Lund ble greit overraska over at vi plutselig hadde en spillejobb igjen – med bare tre ukers forvarsel – men han hang heldigvis med.

The Dogs var booka inn på Glassmagasinet, og Jostein spurte om Revolver kunne varme opp. God ide, mente The Dogs.

– Da var plutselig den første jobben siden 2012 booka – tre uker før konserten. Her måtte det øves, men mye gikk på autopilot da vi kom på øvingsrommet, forteller Jostein.

Etter få øvinger var Revolver klar til å møte et utsolgt Glassmagasinet i Horten.

Og utsolgt var det så definitivt, for her var det stappfullt. Og Revolver gjorde jobben sin, med tight og tøff rock – og imponerende mye trøkk fra tre mann på scenen.

Bortsett fra et knefall midt oppi en gitarsolo – som sørga for en kranglete gitarlyd på halvannen sang – så gikk den første konserten på fem år som et ekspresstog på taktfaste skinner.

En kranglete gitar brøy ikke publikum – der mange hadde tatt turen fra Re til Horten – seg stort om.

Kanskje har Re bestemt seg for å gå sammen med Tønsberg – men heldigvis har vi Horten som musikkby bare et kvarter unna, sjøl om kommunenavnet blir Tønsberg.

Også er det bare å glede seg til neste Revolver-konsert – og krysse fingra for at gutta klarer å holde fred så det ikke blir fem år til neste gang.

