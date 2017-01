Nyttårskonserter på Elverhøy – for tredje året på rad

ELVERHØY: Sist helg var den årlige nyttårkonserten på Elverhøy. – Koselig publikum, mener de lokale talentene på scenen.

Nyttårskonserten starta for to år siden og 2017 var tredje gang konserten ble arrangert. Både store og små, unge og gamle var samlet for å høre og se på Res kunstneriske sjeler.

Dette året var det cirka 20 stykker som skulle fremføre noe musikalsk eller rytmisk, både sang, musikk og dans.

– Vi begynte fordi vi tenkte at vi må jo få tak i noe penger. Og da har vi en musikksjef, Frank, og jeg, som begge er glad i musikk – også har vi Truls som gjerne ville være med, så da laget vi nyttårskonsert, forteller Knut Høydal – kveldens vert.

Celine Skovlund og Eira Herheim syntes opplegget er veldig bra og de syntes det er veldig hyggelig å synge på Elverhøy, – for det er koselig publikum.

I tillegg så bidrar til de mange talentene til inntekter til huset, for etter nyttårskonsertene har Elverhøy fått råd til mange nye ting, for eksempel varmepumpe.

Blant de mange unge talentene som var med på nyttårskonserten var William Tinnion-Varholm og resten av The Crew. Bandet synes det er gøy, fordi de får så bra respons.

– Også kan man jo uttrykke kulturelle følelser, sier William som venter backstage sammen med noen av de andre unge talentene som allerede har framført sine ting.

Det er ikke bare talentene som syntes det er gøy, Torun A. Dahl som hjelper til frivillig syntes også det er moro å være med.

– Dette er for å holde liv i dette huset, så får vi inn penger gjennom nyttårskonsert, smiler Torun.

Alle som hjelper til og er med på nyttårskonsert på Elverhøy syntes altså det veldig hyggelig og morsomt, og det mener nok publikum også – etter to forestillinger for fulle hus.