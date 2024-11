Lørdag brenner denne låven ned

Røyken vil være godt synlig fra både Bispeveien og Holtungveien.

Lørdag 30. november 2024 skal tolv deltidsbrannmannskaper fra stasjon Sande øve bygningsbrann reelt, melder Vestfold interkommunale brannvesen (VIB): Låven på eiendommen Holtungveien 980 i Våle vil i løpet av dagen brenne helt ned.

– Vi er svært takknemlig for at vi får øve i rivningsobjekter, sier beredskapskoordinator Andrew C. Wright i ei pressemelding til ReAvisa.

Godt synlig røyk

Fra klokka 09.00 og utover dagen vil det komme synlig røyk fra låven. – Etter klokka 12.00 slipper vi brannen løs. Da vil røyken være godt synlig fra Bispeveien og fra Holtungveien. Ellers berører øvelsen ikke publikum, informerer Andrew C. Wright.

Deltidsmannskapene skal øve oppmarsj og arbeid på brannstedet. Det inkluderer effektiv bruk av skjærslukker og vannføring fra tankbil for å få vann på brann.

Alt med mål om å være best mulig rusta for å jobbe trygt og kunne slokke branner mest mulig effektivt.

