Helene (17) er en av hundre dansere fra Re

17-åringen har dansa siden hun var 5 år, så dans er blitt livet for Helene. Til vanlig trener hun dans sju timer i uka, i innspurten før denne helgas forestillinger fem – seks timer hver dag.

Det er deilig med en sånn intens periode, der alt du tenker på er dans – den store lidenskapen i livet, forteller Helene Hallerud Salbu (17) fra Re. Hun har en av hovedrollene i ”Descendants” som Heges Jazzballett setter opp denne helga.

Helene starta å danse som 5-åring på Ramnes barneskole, så på Messehuset i Tønsberg, og helgas oppsetning er på Nøtterøy kulturhus. Dansere fra hele Tønsberg-regionen er med, av dem hele hundre fra Re.

Intens innspurt

På torsdagens premiere var de ti fra Re, og ReAvisa fikk møte de alle sammen. De forteller at det er intense dager, med stress og press og gru-gleding før teppet skal gå opp. Det bygges sterke bånd.

– Vi har øvd og trent i nesten ett år, og nå skal det skje. Det er veldig slitsomt, men veldig gøy, også, forteller noen av de minste reingene på scenen.

De store veileder de små og gjør dem trygge på å stå på scenen. Det oser av nerver, bare minutter før teppet skal gå opp.

– Veldig skummelt, men likevel så fint

– Det blir jo alltid nerver, uansett. Hver oppsetning er helt forskjellig, forteller Helene. Hun spiller en kul og kjekk gutt med veldig mye sjøltillit, som skal være morsomt og litt teit.

– Det er helt nytt for meg, jeg må jo legge vekk alt feminint, sier 17-åringen som liker utfordringen og tar den på strak arm. – Du blir en del av noe større og må prestere.

– Det å stå på scenen er helt ubeskrivelig. Du må nesten oppleve det, for å skjønne det. Veldig skummelt, men likevel så fint.

Flere danse-elever enn noen sinne

Premiere var i går torsdag 21. november 2024, og det er totalt åtte forestillinger i løpet av langhelga. Premieren var tilnærma utsolgt, det er ledige billetter til fredagens forestilling, mens det er bare få billetter igjen til forestillingene lørdag og søndag.

«Desendants» blir framført gjennom åtte forestillinger med godt over 700 dansere totalt. Ballettskolen, med dansetimer for de yngste på Ramnes skole her i Re, har nå flere elever enn noensinne.

Forestillingen har henta inspirasjon fra eventyrmusikalen med samme navn, produsert av og for Disney Channel i 2015. Den handler om barna til de mest kjente skurkene i Disney-eventyrene.

Rundt 3.000 publikummere

Historien fortelles gjennom varierte dansestiler til variert musikk. Samtlige barn og ungdom fra Heges Jazzballett, i alderen 3 til 18 år, er med i denne eventyrlige, tøffe og morsomme danseforestillingen.

I løpet av denne helga, fra premieren torsdag 21. november 2024 til og med siste forestilling søndag 24. november 2024, vil rundt 3.000 publikummere ha sett årets Heges Jazzballett-oppsetning.

Premieren fant sted fredag 22. november klokka 18.00, videre er det forestilling lørdag 23. november klokka 11.00, 14.00 og 18.00, søndag 24. november klokka 12.00, 15.00 og 18.00.

Se flere bilder fra premieren:

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.