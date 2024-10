Fra potetferie til høstferie – med mye moro på planen

Ja, høstferien – eller fra gammelt av potetferien – har kommet for å bli i uke 41. Og det er litt av hvert å finne på her i Re.

Da Vestfold og Telemark ble til ett fylke i 2020 ble høstferien for flytta fra uke 40 til 41 for alle i Vestfold. Da det nye fylket ble delt i to igjen trodde nok mange at vi gikk tilbake til den gamle høstferieuke 40, men den gang ei:

Vestfold fylkesting bestemte å fortsette på Telemark-vis i sitt siste møte før sommeren. Det var etter en høringsrunde der et stort flertall av tilbakemeldingene gikk på å fortsette som i det sammenslåtte fylket.

Flertallet vil ha uke 41

Blant de videregående skolene var det bare tre som ville tilbake til uke 40, mens resten med åtte skoler, deriblant Re VGS, ville fortsette med den nye uke 41. Det ville også Utdanningsforbundet og Tønsberg kommune.

Også Sandefjord kommune ønska fortsatt uke 41, mens Holmestrand og Larvik kommuner har tidligere utrykt ønske om å gå tilbake til uke 40.

Med fylkesting-vedtaket fra i sommer vil det bli høstferie i uke 41 i Vestfold videre framover.

Fri fra skolen for å jobbe på gården

Fra gammelt av ble ferien kalt potetferie. Det er ikke så mange tiåra siden det opphørte, anslagsvis på 1990-tallet. I forbindelse med høstferien for 14 år siden skreiv ReAvisa om potetferien:

– Ungdommer i dag går glipp av en viktig erfaring. Det å slite litt for en femtilapp, sa potetbonde Lars Christian Larsen til ReAvisa den gang. Han var tredje generasjon potetbonde i stor skala på Freste og huska godt potetferie fra han var liten.

– Det var å ta ferie fra skolen for å jobbe hjemme på gården. Fyttirakkern å vi sleit, sa Lars Christian. Maskiner hadde for lengst erstatta møkkete hender, allerede i 2010.

Krydde med potetplukkende unger og ungdom

Lars Christian sin far Laurits Larsen fortalte at da han var liten starta hans far lastebilen og samla opp ungdom fra Tønsberg og Nøtterøy på lasteplanet. Det krydde av potetplukkende unger og ungdom på jordene.

– Vestfold og Re har vært i forkant av utviklinga, mente Hans Edvard Torp som var leder i Vestfold bondelag: Klart færre bønder produserer klart mer. – Vi ser en kraftig effektivisering av landbruket generelt.

– Det betyr mer maskiner, og det betyr også mer spesialisering, fortalte Hans Edvard. Bondelaglederen for Vestfold mente den gamle, gode potetferien med unger og

ungdom på jordene forsvant på 1990-tallet. – Så fort har det gått.

– Potetferien var en pest og en plage

Eller «god», det kan diskuteres, mente Hans H. Kirkevold, leder i Ramnes bondelag. «Gammel», det var han enig i – og han konkluderte i ReAvisa allerede den gang at potetferien kommer aldri tilbake:

– Jeg husker det var en pest og en plage. Det var mer moro å skyte poteter på hverandre, sa Hans om potetferien. Onkel Harry Kirkevold og naboer, blant annet Amund Bøhle, hadde poteter. Og de skulle plukkes.

Potetferien ble lagt til uka det passet å ta potetene opp av jorda. Sånt slipper dagens ungdom. Nå er det satt: Det blir uke 41 hvert år framover.

Potetferien kommer aldri tilbake

Potetdyrking er blitt en industri, og det blir kunstig å skulle sette folk til oppgaver maskiner gjør raskere og bedre enn menneskehender, mente bondelagslederen i Ramnes.

Han kom på at det var gode minner fra potetferien også; – Det var veldig sosialt, med matpauser og kanskje en stor felles middag etter at potetene var oppe av jorda.

Men potetferien kommer ikke tilbake, mente bondelagslederen: – Det er bare å akseptere at sånn er det.

Mye moro på høstferie-planen

Men om det ikke blir potetplukking i høstferien, så blir det mye å finne på. Det sørger Revetal bibliotek for, som har mye moro på høstferieplanen, godt planlagt til uke 41 som seg hør og bør.

Alt som skjer på biblioteket i bygdebyen vår finner du på Revetal biblioteks Facebook-side. Her er tre av høstferie-arrangementene:

Tegneverksted i høstferien med TegneAtle: Bli med å tegne, drodle, rable, farge og leke med kruseduller og former. Det er gratis og for alle, store og små. Kom og gå når du vil i løpet av arrangementstida. Det skjer tirsdag i høstferien, tirsdag 8. oktober fra klokka 12.00.

Bli med å tegne, drodle, rable, farge og leke med kruseduller og former. Det er gratis og for alle, store og små. Kom og gå når du vil i løpet av arrangementstida. Det skjer tirsdag i høstferien, tirsdag 8. oktober fra klokka 12.00. Treeventyr i høstferien: Med verktøy, materialer og inspirerende oppgaver får du mulighet til å sage, spikke, bore og lime. Kunstverkene du lager får du med deg hjem. Dagen deles inn i tre kurs, det første fra klokka 12.00 – 12.45, det andre fra klokka 13.00 – 13.45, og det tredje og siste fra klokka 14.00 – 14.45. For påmelding kom innom Revetal bibliotek, ring 33 40 64 15 eller send e-post til revetal.bibliotek@tonsberg.kommune.no. Kurset er for barn fra 8 år, barn under 8 år må ha med seg en voksen. Dette skjer onsdagen i høstferien, 9. oktober.

Med verktøy, materialer og inspirerende oppgaver får du mulighet til å sage, spikke, bore og lime. Kunstverkene du lager får du med deg hjem. Dagen deles inn i tre kurs, det første fra klokka 12.00 – 12.45, det andre fra klokka 13.00 – 13.45, og det tredje og siste fra klokka 14.00 – 14.45. For påmelding kom innom Revetal bibliotek, ring 33 40 64 15 eller send e-post til revetal.bibliotek@tonsberg.kommune.no. Kurset er for barn fra 8 år, barn under 8 år må ha med seg en voksen. Dette skjer onsdagen Ny Lego-lørdag! Bli med og bygg Lego når vi fyller hele 2. etasje i biblioteket med fargerike klosser, oppfordrer gjengen på Revetal bibliotek. Dette har vært stor suksess i tidligere høst- og vinterferier med Lego-bygging over hele biblioteket! Gratis, ingen påmelding. Dette skjer lørdag 12. oktober fra klokka 11.00 til 13.30.

