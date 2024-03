Snøvær skaper trafikale utfordringer – igjen

Det meldes om vanskelige kjøreforhold og flere hendelser langs Re-veiene, men heldigvis ingen alvorlige ulykker i skrivende stund. Oppfordringa er å kjøre forsiktig og etter forholdene.

Vårsola titta fram og lurte oss litt, i uka som gikk – vi rakk akkurat å få en liten vårfølelse. Men så kommer denne helga med fullt snøvær og full vinter – igjen. Lørdag 16. mars 2024 laver snøen ned og lager trøbbel langs veiene – igjen.

Flere ReAvisa-tipsere melder om utfordringer, det ligger blant annet et tre tvers over Fonsveien, ved Solbergkroken. I Vivestad gikk det trill rundt for ei dame i 60-åra bak rattet, som havna langt utpå jordet.