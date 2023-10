– Noen har meldt seg, men vi trenger mange flere

Re vokser, og det gjør også behovet for bøssebærere – vi trenger minst åtti for å dekke hele bygda vår.

Lokal TV-aksjonsleder Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal har tjue frivillige på bøssebærer-lista si, tidlig i uka før TV-aksjonen søndag 22. oktober 2023:

– Det er ganske mange færre enn vi trenger, så hvis ikke det melder seg flere så blir det en del som ikke får besøk.

Re vokser

Det står verre til i Tønsberg, der de mangler langt flere. – Men man har erfaring med at det er en del som melder seg de siste dagene før aksjonsdagen, forteller Lars Jørgen til lokalavisa.

– Ser at 80 var behovet for å dekke alle roder tidligere, så det gjelder nok fortsatt – kanskje egentlig enda noen flere, det har blitt mange dører i Skejggestadåsen, Rødsåsen og Revetal sentrum.

Dermed mangler det mange. Alle som vil trå te’ i Re kan melde seg som bøssebærer på kommunens nettsider (ekstern lenke).

Viktig dugnad

Verden blir mer og mer digital, og de færreste har kanskje kontanter å putte på bøssa når de får besøk på døra under TV-aksjonen.

– Likevel er bøssebærerne fremdeles helt avgjørende for at aksjonen skal bli en suksess, mener Tove Ytterbø, fylkesaksjonsleder for Vestfold og Telemark.

– I fjor så vi at rundt en tredel av alle pengene som kom inn ble samla inn på dørene. Det tilsvarte rundt 100 millioner kroner.

Påminnelse

Sjøl om de fleste betaler med vipps, handler det om å få en påminnelse. – Det betyr noe når en nabo eller en annen fra lokalmiljøet kommer på døra, sier Tove.

Årets TV-aksjon er til inntekt for Redd Barna og deres arbeid blant barn som er ramma av krig. Pengene skal blant annet gå til å gi barn muligheten til å gå på skole og til skape trygge lekeområder.

De skal også brukes på å gjenforene barn med familien de har kommi bort ifra og hjelp til å håndtere vonde opplevelser.

Møtes på biblioteket

Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Bangladesh, Syria, Sør-Sudan og DR Kongo, og noen penger skal også brukes i Norge.

– Det handler om å forhindre utenforskap blant barn som har kommet til Norge som flyktninger, forteller Tove.

I Re møtes bøssebærerne på Revetal bibliotek førstkommende søndag. De første reiser ut i 14.30-tida (tidspunktet er framskynda en time).

