Hårete redningsaksjon på Revetal

Brannmannskap redda ei katte ned fra ei høy furu på Revetal i helga.

Lørdag ettermiddag 12. desember tok mannskapene fra stasjon Kopstad ned ei katt som satt i ei furu i Røyskattlia på Revetal.

Strakk seg så lang underbrannmesteren var

– Katta satt ganske langt ut på greinen. Vi satte opp stige og underbrannmester Donald Bell klatret opp.

– Han fikk strekt seg så lang han var og fikk tak i katta, forteller brannmester Henrik Oseberg.

– For sikkerhets skyld sto vi andre under med et seil av presenning dersom katta skulle hoppe eller falle, da det var steinur under furua.

I fin form og klar for kos

Det rapporteres at katta var i fin form. Naboen som ringte og ba om hjelp, tok katta i fanget og gikk en runde i nabolaget for å finne eierne.

– Vi håper det ble både fryd og kos for denne katta, mens vi uten katt får heller kose oss med lussekatter denne søndagen.

Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side dagen etter redningsoperasjonen i Re.

Fant veien hjem

Katta fant hjem i løpet av natta, for søndag morgen sto ho på døra hjemme hos eierne sine, forteller familien.

De hadde rekki å blitt bekymra, og takker brannmannskapene så mye for redningsoperasjonen.

