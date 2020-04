Mye skryt til vårpussen av Re-veiene

Flere ReAvisa-lesere vil skryte av vårrengjøringa: Grundig og godt utført, til glede for alle som er ute og rusler – og alle allergikere – i disse korona-tider – og pollen-tider.

Det er flere som vil videreformidle skrytet via ReAvisa.

For sjelden har det skint mer av gatene på vårparten her i Re?

– Skikkelig strøkent!

Fra en av innbyggerne i Valleåsen har ReAvisa fått en av de hyggelige meldingene. Det er Karin Skobba som vil berømme de som har rydda og sopt veiene denne våren.

– Det er helt supert, forteller hun. – Etter vinteren var det jo reine rullebrettet å gå på – men nå er det skikkelig strøkent.

Hun vil gjerne berømme de som har fjerna grusspor etter vinteren.

Mange flykter til fjells på denne tida av året, men….

I disse korona-tider kan det være ekstra utfordrende å være pollenallergiker. Men den grundige vårpussen av veiene kan gjøre det litt lettere.

– På vegne av pollenallergikerne vil Norges Astma- og Allergiforbund region Østafjells gjerne takke kommunene og deres kontraktører for feiing av gater og veier, samt gang- og sykkelstier, skriver Ellen Sørby på vegne av foreningen, som har avdelingskontor på Revetal.

– Det er et enormt viktig tiltak, nå som vi går inn i høysesongen for pollenallergi. Blir man tett i nese, øyne og hals på grunn av pollenallergi, vil veistøv komme som en stor ekstra belastning.

– Tusen takk!

Nå har vi pollen fra or, hassel, selje, pil og vier. Rundt 20. april starter bjørkepollensesongen. I fjellet der snøen enda ligger, vil sesongen forskyves. Mange pollenallergikere har pleid å rømme til hytta på fjellet, eller har reist til syden i pollensesongen.

– De mest pollenallergiske barna har fått opphold på Geilomo Barnesykehus på Geilo, og bodd, trent og gått på skole der i rundt seks uker. Nå i disse krona-tider, er Geilomo stengt, og hyttemuligheten ikke til stede.

– Da er det viktig at kommunene sørger for mindre støv fra veiene her hjemme. Så tusen takk!

Ha nok medisin i huset – men ikke hamstre

Allergikerne sjøl kan forberede sesongen ved å anskaffe pollengardin til å lime i vindusåpningen, slik at man kan lufte; bytte pollenfilteret i bilen og i ventilasjonsanlegget i huset, informerer Ellen:

– Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler også å anskaffe en pollenmaske som mange benytter når de jobber i hagen eller sykler eller går tur. Den er ikke ment som en maske som ikke slipper gjennom virus, men vil selvsagt være bedre enn ingenting.

– For øvrig bør alle pollenallergikere ha tilstrekkelig allergimedisin i huset, uten at man på noen måte skal hamstre. Vi anbefaler at man begynner medisineringen rundt ei uke før pollenet er forventa.

– Nå er det ekstra viktig at man ikke slurver, men tar medisinen hver dag etter legens anbefaling.

