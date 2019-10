2 uker ago

60 % rabatt!! Siste sjanse!! . En Polo-periode er dessverre over for oss, men vi gjør plass for noen nye spennende merker som kommer inn til butikk . I dag og i morgen lørdag får du derfor mulighet til å gjøre noen siste Polo kupp før varene pakkes ned! . 60 % på ALT av Polo i dag fredag og i morgen lørdag!! . Velkommen . . . #mrmister #kl ær #skjorter #herrekl ær #mensfashion