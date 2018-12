Eilei (6) satte smednissen i arbeid: Se et hjerte av stål bli til!

VÅLE: Like sikkert som at det går mot jul, er det at smednissen kommer til julemarked på Våle prestegård. 6-åringen Eilei satte han i arbeid, sjekk bare her:

Eilei Ims Hjembrekke (6) har reist helt fra Bø i Telemark for å være med mormor på julemarked på Våle prestegård.

Der satte hun smednissen i arbeid, for Eilei var en racer på å smi!

Og klokka 15.30 deler smednissen ut gratis godteposer til alle barna på prestegården, rett etter syngespillet på låven.

Her er litt av det andre som skjer på prestegården i dag:

Søndag fortsetter juleforberedelsene i Re, med dag to av julemarked i Vivestad, og julegrana skal tennes i Re.

