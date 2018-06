– Alle former for ild utendørs kan føre til en større brann.

VIVESTAD/VESTFOLD: Det er ekstrem tørr underskog og stor skogbrannfare. En brann i terrenget nå kan bli svært omfattende, advarer brannvesenet.

– Representanter fra våre eierkommuner, våre feiere, engasjerte innbyggere og grunneiere har den siste uka hengt opp skogbrannplakater en rekke steder. Alle har gjort det, fordi en brann i terrenget nå kan bli svært omfattende, skriver Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

Der har det vært mange advarsler mot stor skogbrannfare, og den bare øker og øker i det varme sommerværet.

Den som trosser advarslene er sjøl ansvarlig

Feier Ruben Heggertveit står i det nesten uttørkede elveleiet i Merkedamselva. – Det er ekstrem tørr underskog og stor skogbrannfare, slår han fast. Det understøttes av brannsjefen:

– Min faglige advarsel er at alle former for bruk av ild utendørs nær noe brennbart kan i disse dager føre til en større brann. Holdt hodet kaldt og tenk brannsikkerhet ved all aktivitet, formaner brannsjef Per Olav Pettersen.

– I og nær skog, samt i annen utmark er bruk av all ild forbudt i sommerhalvåret. Nå finnes det i tillegg knapt et sted i Vestfold der bruk av ild åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjefen som legger til at skogbrannvaktflyet er på vingene hver dag. Ser de røyk, rykker brannvesen ut.

– Velger man å trosse advarslene, så er den som tenner helt og fullt sjøl ansvarlig og kan bli erstatningspliktig samt bøtelagt, sier brannsjefen.

Bønder er i beredskap i tilfelle brann

– Jeg vil berømme alle som nå tar innover seg den ekstreme brannfaren utendørs og avstår fra all aktivitet som kan føre til brann. De utviser den nødvendig aktsomhet og er eksempler til etterfølgelse, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

– Vi ber alle bønder som har tankvogner om å fylle disse med vann i beredskap i tilfelle skogbrann, skriver Grønt Fagsenter landbruksportal Vestfold på sine nettsider.

Fylkesmannen har gått ut med en anbefaling til grunneiere om å vurdere stenging av skogsbilveier, for å hindre aktiviteter som kan føre til skogbrann.

