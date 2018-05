Bispeveien og Hengsrødveien stenges for åstedsbefaring

BISPEVEIEN: Retten skal på befaring i Bjerkeveiskillet i forbindelse med den pågående rettsaken etter dødsulykken her i fjor sommer. SISTE: Veiene blir åpnet for normal trafikk rett over klokka 10:30.

Både Bispeveien, mellom Fossan og Revetal, og Hengsrødveien, fra Hengsrød og ned til Bispeveien, er stengt fra klokka 08.00 til seinest klokka 12.00 fredag 25. mai 2018.

For Bispeveien er det skilta omkjøring via Kileveien og Kåpeveien, som for øyeblikket er sterkt trafikkert.

Brøyt vikeplikten

– Stengningen skjer i forbindelse med åstedsbefaring i en pågående rettssak, melder politiets operasjonssentral.

SAK OPPDATERT: Veiene blir åpnet for normal trafikk rett over klokka 10:30 – halvannen time tidligere enn skiltet.

Det var i fjor sommer, lørdag 29. juli 2017, at en 17 år gammel Undrumsdal-gutt kom kjørende på en lett-MC fra Revetal og nordover på Bispeveien.

I Bjerkeveiskillet kom ei kvinne i 50-åra i bil fra Hengsrødveien, så ikke motorsykkelen og kjørte ut på Bispeveien.

Motorsykkelen traff bilen i siden, og MC-føreren ble erklært død på stedet. Bilen hadde vikeplikt inn på Bispeveien.

Påtalemyndigheten har tiltalt kvinnen for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter straffelovens paragraf 281, i tillegg til paragraf 3 i Veitrafikkloven. Den første paragrafen har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

