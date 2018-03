Tiltalt for bildrap etter dødsulykken i Bjerkeveiskillet

BISPEVEIEN: Kvinnen i 50-åra risikerer seks års fengsel, ifølge tiltalen «for uaktsomt å ha forvoldt en annens død».

Det var i fjor sommer, lørdag 29. juli 2017, at 17 år gamle Stian Nikolai Landmark fra Undrumsdal kom kjørende på en lett-MC fra Revetal og nordover på Bispeveien.

I Bjerkeveiskillet kom ei kvinne i 50-åra i bil fra Hengsrudveien, så ikke motorsykkelen og kjørte ut på Bispeveien.

Brøyt vikeplikten

Motorsykkelen traff bilen i siden, og MC-føreren ble erklært død på stedet. Bilen hadde vikeplikt inn på Bispeveien.

Påtalemyndigheten har tiltalt kvinnen for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter straffelovens paragraf 281, i tillegg til paragraf 3 i Veitrafikkloven. Den første paragrafen har en strafferamme på inntil seks års fengsel, ifølge Tønsbergs Blad.

Av tiltalen framgår det at påtalemyndigheten tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til Stian Nikolais etterlatte og pårørende.

Tenker først og fremst på avdødes familie

Advokat Jan Magnus Jahnsen er kvinnens forsvarer. Hun har det tungt, forteller han.

– Hun har lest tiltalen, og tar til etterretning at hun er tiltalt for uaktsomt bildrap. Men hun tenker først og fremst på avdødes familie, sier Jahnsen til Tønsbergs Blad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.