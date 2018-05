– Tenk å få lov til å bare løpe, ett helt døgn, ei hel natt!

HENGSRØD: I natt krydde det av løpende folk rundt om i Re, midt i mørket…

I pinsa arrangeres terrengultraløpet «Soria Moria til Verdens ende», nettopp fra hotell Soria Moria i Voksenkollen i Oslo, til vippefyret på Verdens ende på Tjøme.

Distansen er på 100 miles, eller 161 kilometer. Rundt to og ei halv mil går gjennom Re. Det finnes også en halvparten så lang løype fra Hanekleiva til Verdens ende.

3/4-deler av løypa på stier og grusveier

Alle skulle de innom sjekkpunktet på Hengsrød, der den første løperen var venta rundt midnatt natt til søndag 20. mai.

Her hadde Bjørg Marit Sollie med gode hjelpere satt opp en velfylt matstasjon, der alle deltakerne kunne få seg en matbit, litt å drikke, og påfyll til den videre turen gjennom natta.

Rolf Skotheim (43) fra Oslo var den første deltakeren som kom til syne i nattemørket. På livetrackingen var det tydelig at han hadde fint driv gjennom Blåløypa og ut på Hengsrødveien. Hele 3/4-deler av løpet går på stier eller grusveier. Her i Re er det mye av sånt.

Her går løypa inn ved Borgeteigen, nord for Kleven grendehus, til utpå Bjunejordene.

– Jeg møter mest på dyr, ikke så mye folk, forteller Rolf om den nattlige løpeturen gjennom Re.

Stor internasjonal deltakelse

Rolf vant i fjor, og leder også i år. – Jeg er raskere enn i fjor, men de andre er enda raskere – så de er tettere på, forteller lederen, som likevel tar seg tid til en liten skinkesalat, et kakestykke, litt saft og en skvett med påfyll i flaska. Rett før avreise, fylles lommene med litt ekstra å bite i.

Ute i gårdsplassen møter han de to som ligger hakk i hel på vei inn. Videre skal et 70-talls deltakere innom. I tillegg til mat og drikke, er greia å sjekke ut og komme seg videre seinest klokka 09.00 på morgen. De som ikke makter det, er ute av konkurransen.

Målet for de fleste er å kasje inn poeng nok til å kvalifisere seg til andre ultraterrengløp og styrkeprøver. Dette løpet teller som kvalifisering til Ultra-Trail du Mont Blanc, forteller Bjørg Marit til ReAvisa.

Det er stor internasjonal deltakelse i feltet som er innom Hengsrød; Tsjekkere, tyskere, polakker, svensker, med mer. Og her er alle stilarter og ambisjonsnivåer presentert. Men felles for de alle, er at de er noen skikkelige sprekinger.

– Dette er nok ikke noe du bestemmer deg for dagen før løp…

Men poeng og kvalifisering er ikke så fryktelig viktig for «mosjonisten» i ledelsen, som har store planer for å vinne i år igjen. Han er nesten ikke andpusten engang, etter 109 kilometer med jogging i et halvt døgn.

– Joa, jeg begynner å kjenne det i beina, forteller 43-åringen med en munnfull med skinkesalat på vei ned i magen. Han forteller at løping er en hobby. Hvorfor han pusher seg gjennom over et døgn med løping?

– Det er gøy å løpe. Tenk å få lov til å bare løpe og løpe, ett helt døgn, ei hel natt!

– Det blir kanskje en livsstil for å holde seg i så god form?

– Nei, jeg er tobarnsfar og har full jobb. Men jeg liker å jogge, og bruker det som trening javnt og trutt, ikke særlig mer enn det. Men, dette er nok ikke noe du bestemmer deg for dagen før løp…

Surra seg bort fra Blåløypa og ut på Bispeveien

På livetrackingen får Rolf full oversikt over konkurrentene. Han har det travelt, for de ligger ikke mange minuttene bak. En har surra seg bort og løper ikke gjennom Blåløypa, men på Bispeveien. Men som kjent: Alle veier fører til …Hengsrød!

Av lokale deltakere finner vi hvert fall to på lista: Ole Nese fra Våle og Arne Nåtedal, mannen til Bjørg Marit, som kom hjem til matstasjonen på Hengsrød.

Arrangørene er også lokale: Våle-jenta Mona Kjeldsberg og mannen Einar Iversen arrangerer løpet gjennom organisasjonen «Langt og lenge».

Her finner du livetrackingen hvis du lurer på hvordan det hele gikk. Alle skal være i mål på Verdens ende seinest klokka 14.00 søndag 20. mai.

Les mer om sport i Re.