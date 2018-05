– Det er så fint å vokse opp i Re kommune!

RE: – Det er mange meninger om kommunesammenslåing, men vi håper det blir bra, og at vi beholder alt det bra med Re, og at vi møtes her på 17. mai i framtida også!

Så klokt og konsist talte 7. klassingene fra Kirkevoll skole, Ramnes skole og Røråstoppen skole på Revetal, etter det lengste og livligste 17. mai-toget på Revetal noen gang.

Det var fullt av folk både i toget og langs ruta, som gikk fra helsehuset og gjennom alle fire rundkjøringene – inkludert en runde oppom Brår.

Flere folk – overalt?

Som vanlig var det masse glade barnehage- og skolebarn, men også flere folk under javnt over alle faner: Idrettslag og foreninger, russ og ikke minst Revetal ungdomsskole som aldri har vært flere ungdomsskoleelever i toget.

Det var sang, hurra-rop og fantastisk stemning hele veien. Bare sjekk videoen i bånn av denne saken!

Familien Ismail fra Revetal gleda seg veldig, på vei ned til fellesfeiringen. – Is, tog og leker er barna enig om at er det beste med 17. mai, der de stråler av glede.

Det første på 17. mai-programmet var flaggheising i Revetalparken på morgenkvisten, til toner fra Blågjengen.

– Er det en ting vi er gode på i Undrumdal, så er det tradisjoner!

Først ut av 17. mai-togene var Undrumsdal, der toget gikk fra kirka til skolen, med en god omvei rundt i byggefeltet. Undrumsdølingene er de eneste som ikke er med i fellestoget for hele resten av Re på Revetal.

– 17. mai er historie, og det er tradisjoner. Og er det en ting vi er gode på i Undrumsdal, så er det tradisjoner!, ble det talt i velkomsten på Solerød skole.

Også i Undrumsdal virka det til å være flere i toget enn i fjor, da det var litt spett med folk.

– Bursdagen til Norge!

Og – det så ut til å være flere folk i Fon i år også, som ellers i hele Re.

Foningene har gjort det til en tradisjon med et bonus-tog, etter fellestoget på Revetal. Da marsjeres det fra kirka, en runde på Krakken, og til barnehagen, der det er leker og taler.

Barna i Fon veit akkurat hvorfor vi feirer 17. mai: – Bursdagen til Norge!

