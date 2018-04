Nå er 17. mai-programmet klart!

RE: Det er akkurat tre uker igjen til den store dagen – allerede er 17. mai-programmet klart:

Det blir et stort 17. mai-tog på Revetal, felles for Fon, Ramnes, Revetal, Vivestad og Våle. I Fon blir det et bonus-tog seinere på dagen, og i Undrumsdal blir det et eget 17. mai-tog på morgenen. Etterpå blir det leker og moro for barna rundt om i grendene – over samme lest som i fjor.

Dette skjer fra morgenen av:

Klokka 08.00 er det flaggheising i Revetalparken, Blågjengen spiller.

Klokka 09.00 blir det gudstjeneste i Våle kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Det blir kransenedleggelse og tale for dagen, Glagjengen spiller.

Klokka 09.30 blir det kransenedleggelse og ord for dagen ved bautaen på Ramnes kirke ved prest Ragnhild Christophersen. Blågjengen spiller.

Dette skjer på Revetal:

Klokka 10.15 – 10.45 blir det en samling på Re helsehus. Ordføreren innleder, før ord for dagen ved prest Ragnhild Christophersen. Dette er for beboere og pårørende ved Re helsehus. Det blir tale for dagen ved elever fra Revetal ungdomsskole og blomsteroverrekkelse. Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.

Klokka 10.30 blir det oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sørover langs Revetalgata ved helsehuset, etter denne rekkefølgen: Politi, flaggborg, 17. mai-komité og folkevalgte i kommunestyret, så Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole, Røråstoppen skole, Glagjengen og Kirkevoll skole.

Fra samme klokkeslett blir det oppstilling fra rundkjøringa og vest langs Regata / Meny-parkering: Våle skolekorps, Revetal ungdomskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og foreninger, og tilslutt borgertog.

Klokka 11.00 er det avgang for 17. mai-toget fra Re helsehus, med denne ruta: Revetalgata – Kåpeveien – Bispeveien – Brårveien – Ramskiveien – rundt ved biblioteket – Brårveien – og Regata tilbake. Toget ender i Revetalparken med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn.

Etter fellesfeiringen på Revetal blir det fra klokka 12.30 underholdning og leker på Ramnes skole, Røråstoppen skole (parker på Revetal) og Våle samfunnshus. Alle er velkommen!

Dette skjer i Undrumsdal:

Klokka 09.00 blir det gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved prest Jens Ivar Aasen.

Klokka 09.30 går 17. mai-toget til Solerød oppvekstsenter via ei sløyfe i byggefeltet, der Våle skolekorps spiller. Så blir det feiring på Solerød oppvekstsenter, med tale ved 6. trinn og leker for barna.

Dette skjer i Fon:

Klokka 12.30 blir det gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann, med kransenedleggelse. Glagjengen spiller.

Klokka 13.00 går toget fra kirka, og ei sløyfe rundt i Krakken-feltet, før det blir leker for barna og tale for dagen på Fon barnehage.

Dette skjer på kvelden:

Den store dagen avsluttes med fest på Re helsehus for voksne i alle aldre, arrangert av Diakonatet i Ramnes. I Våle blir det familiefest på menighetshuset, arrangert av Våle menighetsråd med flere foreninger i bygda.

Begge kveldsarrangementene starter klokka 18.00.

