Hopprenn i Rambergkollen: – Det er skikkelig moro!

RAMBERGKOLLEN: – Jeg vil bare hoppe og hoppe og hoppe, hele tida, forteller Ivrig-hopperen Henrik Brenno-Strandli (10). Han økte med en halvmeter for hvert hopp, så med den progresjonen er han vel snart klar for skiflygingsbakken?

Se bilder fra hopprenn i Rambergkollen 2018 – oppdatert!

Søndag 28. januar arrangerte IL Ivrigs hoppgruppe Rambergrennet 2018, som teller som kretsmesterskap. Totalt var det rett over tjue deltakere, og noen hoppa i flere bakker.

– Kommer til Re for å oppleve snø

Først ut var tre deltakere i den minste bakken, K8. Her var det en deltaker på hjemmebane, Henrik Brenno-Strandli (10). Riktignok bor han på Nøtterøy, men hopper for IL Ivrig. – Mamma er fra Revetal, skjønner du. Derfor ble det Ivrig, og det er veldig bra!

Hver torsdag er han på hopptrening, enten i Rambergkollen eller i Vålehallen hvis det ikke er snø. – Hjemme på Nøtterøy er det ikke snø i det hele tatt, forteller Henrik, – det er helt bart på bakken. Kanskje bare såååå lite snø, maks.

– Det er liksom det som er litt av greia da, å komme til Re og oppleve snø. Jeg har en liten runde med skispor på plenen hjemme, og det er alt som er igjen av snø der nå – eller det er nesten mer is, egentlig. Her i Re er det jo masse snø.

Så interessert i ski og spesielt skihopp er denne unge Ivrig-hopperen, at han visste at han skulle hoppe på ski allerede før han kunne gå, forteller han med stor innlevelse til ReAvisa. Da han starta på skolen, fikk han lov.

– Var det like moro som du trodde da?

– Første gangen jeg satt på bommen, satt jeg sikkert en halvtime før jeg turde å slippe taket. Da var det ikke noe moro, mens jeg satt der. Men etter det første hoppet har jeg bare villet hoppe og hoppe og hoppe, hele tida. Det er skikkelig moro!

Ny personlig rekord

10-åringen starter med 3,5 meter i prøveomgangen, legger på til 4 meter i 1. omgangen, og øker enda mer til solide 4,5 meter i sistehoppet. – Meget bra hopp, forteller en informativ og god speaker i bakken.

Henrik heier på fetteren sin, Isak Brenno, som også er fra Nøtterøy og hopper for IL Ivrig. Og når de to er ferdig i den lille og mellomste bakken, heier de på Even Ringen Kommedal (14) fra Kleiva i 15-årsklassen. Han har tatt steget opp i den store bakken, K44.

Even var febersjuk og pjusk, men klarte ikke å holde seg under dyna og tok med hoppskia sånn i tilfelle lysten tok helt overhånd. Det gjorde den, så hopprenn ble det – sjøl om han nesten ikke fikk stabla seg opp til toppen av overrennet igjen etter prøvehoppet.

Og for et renn det ble: I 1. omgang tangerte han sin egen personlige rekord på 41 meter, før han skviser ut siste rest av energi i en febersjuk kropp og lander på 43,5 meter i sistehoppet – ny personlig rekord og klasseseier.

Så står hele Ivrig-gjengen igjen og heier på sistemann over hoppkanten: Veteranen og hopptrener Arvid Lian (56) fra Undrumsdal. Han lander på 44 meter på sitt lengste, og det holder til seier i veteranklassen for 50 +.

Hopprenn under perfekte forhold

– Jeg får vel prøve meg i Veteran-NM uti februar, sier Arvid til ReAvisa. Han tok NM-gull for to år siden. Det er Arvid og Ragnar Skinnes holder hoppgruppa gående. Arvid som trener og Ragnar som alt-mulig-mann.

– Ragnar er helt rå, en ildsjel du ikke finner mange av. Det er ikke få timer han har for hoppgruppa, får ReAvisa fortalt. I helga var han rennleder, og hadde kontroll på stort og smått.

Hver torsdag fra og med etter høstferien og fram til vinteren er over kjører Ragnar og Arvid treninger. Om sommeren reiser hoppgruppa på samlinger i plastbakker rundt omkring. Om vinteren sørger Ragnar og gjengen for at Rambergkollen er hoppbar så lenge som mulig.

Etter avlysning i fjor, og et litt amputert renn med to av tre bakker for to år siden, er vinteren tilbake for fullt i Re i år. Endelig var det hopprenn i Rambergkollen igjen, og det under perfekte forhold – i alle tre bakkene. IL Ivrig får mye skryt for arrangementet.

Lokale resultater i Rambergrennet 2018:

Gutter 8 år, K18 – ingen plassering:

Isak Brenno, 8,5 meter i det lengste hoppet.

Gutter 10 år, K8 – ingen plassering:

Henrik Brenno-Strandli, 4,5 meter i det lengste hoppet.

Gutter 15 år, K44:

1. plass Even Kommedal, 43,5 meter i det lengste hoppet.

Veteran 50 +, K44:

1. plass Arvid Lian, 44 meter i det lengste hoppet.

Dagens lengste hopp:

Kristian Høines fra Pors IF Allianse Ski, Gutter 14 år, med 47,5 meter.

Se flere bilder fra hopprenn i Rambergkollen 2018 – oppdatert!

