Dyrere og dårligere etter kommunesammenslåing?

RE/TØNSBERG: Det koster 3.500 kroner mer for en Tønsberg-familie å ha to barn i kulturskolen, enn en familie her i Re. Hvis du er så heldig å få plass, da – for det er langt dårligere dekningsgrad også.

Prisdifferansen har Tønsbergs Blad regna seg fram til, og prisforskjellen går både på høyere pris, lavere søskenrabatt, og dobbelt så høy instrumentleie i Tønsberg sammenliknet med Re.

Både dyrere og dårligere?

I kulturkommunen Re har det vært en politisk vilje til å holde prisene lave og tilbudet bredt. Det viser seg i en langt billigere og bedre kulturskole.

Re er bedre enn Tønsberg på alle punkt, også dekningsgraden.

I dag samarbeider Re kommune med Hof og Holmestrand om Nord-Jarlsberg kulturskole. Rundt skolestart neste år blir også dette interkommunale samarbeidet retta mot Tønsberg.

– Bekymringen går på at Tønsberg sluker kulturskolen, og så blir det dyrere. Da er vi redde for å miste tilbudet som treffer bredt, sier rektor Torild Rosenvinge i Nord-Jarlsberg kulturskole til Tønsbergs Blad.

Prishopp på 36 prosent

– Med en felles venteliste for den nye storkommunen å prioritere ut fra når barna står i kø, vil det bli tatt opp færre fra den delen av den sammenslåtte kommunen som er Re i dag.

Sammen med et dyrere tilbud, vil det føre til færre barn i kulturskolen. – Generelt kan man si at hvis man øker prisen vil det være færre som kan delta, sier Ida Johre, kultursjef i Re kommune.

Prisforskjellen mellom en kulturskoleplass i Re og Tønsberg er ifølge Tønsbergs Blad på 36 prosent.

Både pris, dekningsgrad og tilbudet generelt vil, i den nye kommunen akkurat som i Re og Tønsberg i dag, være opp til våre folkevalgte i den nye kommunen å bestemme.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.