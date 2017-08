Synnøve (54) ga full gass i NM-finalen på Ødegården

ØDEGÅRDEN: Synnøve Brattlid (54) likte ikke at sønnen skulle starte med motocross. Men da hun så hvor gøy det så ut, måtte hun prøve sjøl – og ble bitt av basillen. Denne helga var hun eldste deltaker i NM-finalen på Ødegården.

Se flere bilder fra NM-finale i motocross på Ødegården!

Sist helg var det NM-finale i motocross, snart 50 år etter det første NM-arrangementet her tilbake i 1968.

126 deltakere kjempa om kongepokaler og NM-medaljer:

Dramatikk i dameklassen

Allerede før start ble det dramatikk før damenes finalekjøring. NM-lederens cross-sykkel fusker. Sørlendingen Mathea Selebø må bare stille til start med en sykkel som ikke funker.

Da tar en trønder, Thea Emilie Asphaug Johansen, over NM-ledelsen med seier på Ødegården. Inn på en andreplass i finaleløpet og tredjeplass i NM-sammendraget kommer Oslo-jenta Madelen Hofseth Pedersen.

Fra sidelinja heier bestefar Olav Hofseth. Han kjørte sjøl på 1960- og 1970-tallet. Da han la hjelmen på hylla, fortsatte sønnen – og nå kjører barnebarnet Madelen motocross.

– Jeg har mange runder her på Ødegården, ja – helt siden banen var ny, forteller Olav. – Jeg kjenner vel hver eneste kul og kolle bedre enn min egen bukselomme.

– Banen er bra nå som det er finvær. Men regner det kan du heller gjørra gode penger på kanoutleie, sier han og ler.

– Motocross hørtes skummelt ut!

Dameklassens eneste lokale deltaker endte på en 10. plass sammenlangt i finalehelga. Det er Synnøve Brattlid (54) fra Undrumsdal strålende fornøyd med:

– Jeg kjører mest for moroskyld, uten de store ambisjonene – men målet er å ikke komme sist. Det klarte jeg denne gangen også!

Synnøve starta med motocross som 48-åring. Nå kjører hun minst to ganger i uka, og ser på det som en fin trening ved siden av sykling i skauen.

Det var ganske tilfeldig at hun ramla borti denne sporten. Hun visste ikke at det var en bane «rett borti skauen» engang:

– Jeg har en sønn som starta med motocross, og da var jeg veldig i mot det – jeg synes det hørtes skummelt ut! Men så så jeg hvor moro det var, og måtte bare prøve cross-sykkelen hans. Da var jeg bitt av basillen!

«Dirt bike girls»

Synnøve beskriver et kjempekick som er kjempegøy – for alle i alle aldre. For sjøl om hun var den eldste i NM-finalen, finnes det løp og serier der hun er langt ifra den eldste på crossbanen:

– I All star-serien er den eldste deltakeren 72 år, forteller Synnøve.

I den serien er hun en av de beste i sin aldersklasse. I NM kjører jenter i alle aldre i samme klasse.

Etter at Synnøve har svingt inn etter siste spinn for helga, med søle over halve ansiktet, stive og støle armer og bein, da kommer tre jenter stormende til for å gratulere og diskutere bane, sporvalg og andre detaljer om løpet.

Anine Olsen (15) fra Maura, Andrine Olstad (20) fra Skedsmokorset og Zandra Norum (34) fra Tønsberg kjører alle motocross, og de er med i et nystarta jenteteam «Dirt bike girls».

– Vi er 88 medlemmer allerede – alle jenter. Vi blir kjent med hverandre gjennom motocrossen og heier på hverandre. Vi ser at det gror godt når det gjelder rekrutteringen av jenter, også i Re motorsport.

Heftig fight mellom to kjemper

I helgas siste finale sikra sørlendingen Magne Klingsheim sitt tiende NM-gull, ifølge stevnespeakeren.

Ødegården-publikummet fikk se en heftig kamp mellom Klingsheim, som også satser internasjonalt, og tidligere motocross-stjerne Kenneth Gundersen.

Blant de yngste deltakerne hadde vi også med en reing; Hans Andre Holtung (11) fra Fon. Han kom inn på en flott 9. plass i sitt beste heat for helga.

Se flere bilder fra NM-finale i motocross på Ødegården!

Les også: Søle og sol i åpningshelga på Ødegården – og se video:

Det er flere som har starta med motorsport i voksen alder – husker du denne saken?

Les mer om sport i Re.