Musikkvideo fra Re: – Tenk at det finnes et sånt vakkert sted!

RAMNES: – Håper flere får øynene opp for denne skatten – det var helt eventyrlig å være der, forteller Hilde Selvikvåg om det perfekte stedet for å spille inn musikkvideo – i Re. SE VIDEOEN OVER!

Hilde Selvikvåg (25) ble først kjent gjennom deltakelse i Idol i 2011. Våren 2012 ga hun ut sin første EP, og har etter det vært en aktiv artist – kanskje mest kjent for låta «Karusell».

I dag, fredag 16. juni, lanserer Hilde en nyinnspilt musikkvideo til en akustisk versjon av låta «Janei».

Et eventyrlig Re-opphold

For å finne det perfekte stedet for filming, fant hun fram til Re.

Hun forelska seg tvert i labyrinten på Stange gjestegård i Ramnes: – Vi kom over den på Google, forteller Hilde til ReAvisa.

– Vi ønska oss en labyrint av busker og så på bilder av vakre labyrinter i det store utland. Vi var på nippet å dra til en labyrint i Polen, men plutselig dukka det opp et bilde av en labyrint i Norge!

Og det var her i Re, i Ramnes – på Stange gjestegård.

– Vi ringte og spurte om tillatelse, og møtte en fantastisk service. Vi fikk overnatte på gjestegården og våkna til hjemmebakt brød og kortreiste råvarer.

– Det var et eventyrlig opphold! Helt nydelig! Tenk at det finnes et sånt vakkert sted i Norge!

Håper flere får øynene opp for denne skatten

Stange Gjestegård er et intimt gårdstun med selskapslokaler på låven og en park tegna av landskapsarkitekt Rainer Stange, heter det på Kulturarv.no:

Stedets attraksjon er en labyrint til minne om slagene på Re i 1163 og 1177. Det er opparbeida en tursti til bekkene og til Ramneselva, som har en fisketrapp og en Mølledam med damkroner fra 1500-tallet.

Hilde gleder seg til å vise fram musikkvideoen – og labyrinten – til fansen. Attraksjonen kan nok være lite kjent, sjøl for oss som bor her i Re.

– Jeg håper flere får øynene opp for denne skatten av en labyrint, sier Hilde Selvikvåg til ReAvisa.