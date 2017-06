Her blir Re VGS-bautaen hedret med overraskelsesfest

BERGSÅSEN: I gårsdagens avis kunne du lese om Re VGS-bautaen som nå blir pensjonist. Over kan du se en rørt Kåre Simonsen bli tatt på senga med en overraskelsesfest i dag.

Les hele intervjuet med Kåre Simonsen i ReAvisa, juni 2017 – last ned papiravisa gratis!

En fullsatt spisesal ville si hade til en viktig hjørnestein på Re VGS. De håpa ikke at Kåre Simonsen (65) hadde gjennomskua planen deres om en overraskelsesfest.

En liten tåre i øyekroken

– Nei, det hadde jeg ikke trudd. Jeg hadde en anelse kanskje om at avdelinga skulle finne på no’ – men ikke noe som dette her!, sier Kåre til ReAvisa – med en liten tåre i øyekroken.

Tidligere og nåværende kolleger, tidligere og nåværende rektor, folk fra fylkeskommune og Re kommune, samarbeidspartnere utenfor skolen gjennom tre tiår, med flere, hadde møtt opp.

– Det er mange som vil hedre en hedersmann, forteller Erik Myrvang og Jan Eriksen – begge kolleger av Kåre gjennom flere år som lærere på bygg- og anleggslinja – og begge tidligere elever av Kåre.

Vær snill med elevene – plutselig en dag er de sjefen din!

– Kåre er i egen person det vi sier ligger i veggene her på Re VGS, mener nåværende Re-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy – også en tidligere elev av Kåre.

– Jeg hadde Kåre som kontaktlærer de tre åra jeg gikk her på starten av 1990-tallet. Han råder andre lærere: «Du må være snill med elevene dine, for plutselig en dag er de sjefen din!»

Re-rektoren forteller at Kåre vil bli savnet, men at arven etter ham skal bestå: – Det er jo opp til oss som er igjen å sørge for det. Det må vi jobbe for – hver eneste dag.

Til taktfaste klapp kom Kåre inn i spisesalen – se det i videoen øverst i denne saken!