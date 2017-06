Skader for mange millioner: – Å nei! Ikke nå igjen?

REVETAL: For andre gang på under to år går millionverdier tapt i flom på Revetal. – Du skjønner at vi blir mektig lei av detta her?

Natt til lørdag 10. juni åpnet himmelen seg og det pøsa ned store mengder regn på kort tid. Det skapte trøbbel i mange kjellere og sikringsskap.

I Revetalgata er et titalls biler totalskadet, boder og kjellerganger er fylt med vann, og heisen har stoppa – heissjakten er fylt med vann.

Det vil si skader for mange millioner kroner – igjen.

Den andre flommen på under to år

Det er ikke mer enn snaut to år siden sist sameiet Revetal Park var gjennom det samme. I september 2015 flomma vannet over i et større område på Revetal.

Men denne gangen gikk det enda verre ut over sameiet, med enda høyere vannstand i parkeringskjelleren.

Etter det ReAvisa kjenner til dreier det seg denne gangen om Revetalgata og Sameiet Revetal Park. Lokalavisa har foreløpig ikke fått meldinger om store vannskader ellers på Revetal.

Men det var oversvømmelser flere andre steder i Re, der brannmannskap rykka ut til blant annet Borgeveien, Bruserudveien og Sørbyveien. Enda flere ble veiledet over telefon.

– Det var voldsomme mengder med vann. I flere kjellere sto vannet opptil 1,5 meter over gulvet, forteller brannmester Erik Nygaard om tilstandene i Vestfold Interkommunale Brannvesens område.

Ubrukelig parkeringskjeller?

Alf Daniel Dinga (70) bor i Revetal park. Han forteller at 12 biler blir henta lørdag formiddag, og jobben er godt i gang.

Tre biler er fortsatt ikke sjekka ut. En av dem er en veteran-Volvo. Det er nok verre med nymotens datastyrte biler, som en helt ny Citroen:

– Det blinker i varsellamper, det er motorfeil og gearkassefeil – det meste, forteller bilbergeren som har henda fulle. – Det er vel bare tre biler som har klart seg sånn nogenlunde.

I parkeringskjelleren er det 34 plasser. Av dem var langt ifra alle fylt opp lørdag kveld.

– Det er flere som er redde for å parkere her, av god grunn. Men det kan ikke være sånn at vi ikke tør å parkere her hver gang det kan komme ei regnskur?, sier en av beboerne fortvila.

Hennes familie ser to biler forsvinne – for andre gang på under to år. Mest sannsynlig blir de kondemnert – eller vraka – og familien ser dem aldri igjen:

– De fleste bilene – om ikke alle – ble kondemnert sist gang, og det var fakta mer vann her nå i natt, forteller Alf Daniel Dinga. – Vannet sto til langt oppover sida på bilene.