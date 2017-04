– Vi blir nok en ganske tøysete del av nye Tønsberg!

VÅLE: Reine luksusen, når revygjengen i Våle kan velge og vrake i 20 år med moro. Men i disse sammenslåingstider er det umulig å ikke tøyse litt med Tønsberg-framtida også.

Sceneskrekk, revygruppa i Våle ungdomslag, feirer denne helga at det er 20 år siden den aller første Sceneskrekk-revyen ble satt opp på Fjellborg.

ReAvisa skreiv om forberedelsene til jubileumsrevyen i mars-avisa – last ned papiravisa her.

Revyen har fått navnet REprise, og sjøl om alle nummer – bortsett fra to – tre nyskrevne nummer – er gamle og gode, har de alle fått en oppdatert vri.

Les: Ny kommunesammenslåing, denne gang med Tønsberg.

Ole Henrik Fjell spiller sentralbordmannen som sitter igjen på Revetal, som må stå for det meste her i Re etter sammenslåingen:

Holde orden på gamle-ordføreren Thorvald Hillestad, være bingovert, være heisstemmen i det gamle kommunehuset, kjøre kunderadio på Re-torvet – eller «Farmanstredet nord», som det vil hete i den nye Tønsberg kommune.

Feiden rundt et felles 17. mai-tog på Revetal for hele Re var et tema i revyen for noen år siden. Nå er avslutningen oppdatert:

– Det speller ingen rolle om vi feirer på Revetal, for nå må vi snart til Tønsberg alle mann.

Størst stemning i salen blir det under Ole Henrik Fjells versjon av DDEs E6 – han kjører «Bispeveien, den einaste veien – for kanskje har ei bru har rast ned i kveld» på E18.

Turen fra Kronlia til Tønsberg er en vakker musikalsk fortelling om en kaotisk tur for å levere hjemmebrent i byen.

Allerede i åpningssangen ble sangen satt med en nydelig harmoni. Her har revygjengen prenta på framførelsen, og til glede for alle som tar turen til Fjellborg i helga – det er mye fin sang.

Vi nevner Monica Rehn-Erichsen med «Forever Re», den nydelige «Fjellborgvisa» med Anniken Thuve-Ivarsson, og ikke minst Renate Holm Haugelien med «Soppens historie»:

I 2006 het revyen «Sopp i kulissene» – det var mye sopp det året. Både i skauen og på skolene. Kirkevoll skole måtte muggsopp-saneres, men hvem tenkte på muggsoppen?

Sånt kan det bli en sterk sopp-ballade ut av med mye eksistensiell hjerte og smerte.

Så var det alle evergreens, som sketsjen med de små barna og deres skråblikk på alle våre moderne familiekonstellasjoner.

Nykommeren Christian Østmann gjør en god inntreden her, sammen med de rutinerte Anniken Thuve-Ivarsson og Marthine Huseby Simonsen.

Sistnevnte setter kveldens punchline i sketsjen med Hollywood-fruer.

Den fornemme fruen sliter med å skjønne hvordan hun skal slå inn en spiker, og får beskjed om å bruke huet. Da vifter hun håret vekk fra panna og til syne kommer et plaster.

Andre evergreens er Re-historien på fem minutter – også denne med en oppdatering på slutten, der Tønsberg får sitt.

Tønsberg-ordfører Petter Berg dukker opp nå og da for å svinge golfkølla over sitt nye, utvida rike.

Så håper også revy-gjengen at vi rekker å få av forskallinga på kommunehuset på Revetal før vi er slått sammen med Tønsberg.

I avslutningssangen kommer en oppfordring til lokalbefolkningen i Re: Bli med å lage revy!

Den oppfordringen bringer gjerne ReAvisa videre, for dette ser moro ut – og det er et privilegium å få moroa servert på et så å si fullsatt Fjellborg. Men de må gjerne bli flere for å rigge til revy!

At det i det hele tatt er revy på Fjellborg kan vi takke familien Huseby Simonsen for, med foreldre, døtre og svigersønner.

Pappa og bestefar Pål Arild Simonsen står i det ene øyeblikket på scenen, så triller han en moped på plass, bærer noen kulisser, fikser en ledning, – før han plutselig er innom kiosken for å sette over noen pølser – mens forestillingen fortsatt går på scenen, og han i neste sekund skal opp på scenen igjen.

Den mannen motbeviser alle påstander om at menn ikke kan multitaske!

Så tusen takk til revygjengen på Fjellborg for innsatsen gjennom 20 morsomme år – måtte det bli minst 20 til. Vi i Re blir nok en ganske tøysete del av nye Tønsberg.

I dag, søndag 2. april, spilles forestillingen klokka 16.00.