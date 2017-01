Henge med på håndball-trim? Her er alle velkommen!

RAMNESHALLEN: Etter noen år uten herre- og damelag i lavere divisjoner starter begge deler opp igjen i Ramneshallen. – Det er bare å henge seg på for alle som vil!

Se bilder fra håndballsesongen 2016/2017.

Tirsdagskvelder fra klokka 21.00 trener herrelaget, og onsdagskvelder fra klokka 20.30 trener damelaget. Her er håndballspillere på alle nivå velkommen – det er bare å møte opp!

– Vi har vært oppi 20 stykker på trening, alt fra de som aldri har holdt i en håndball før til gamle håndballspillere som ikke har spilt på en god stund, forteller Lillian Ueland på vegne av damelaget. De sikter seg inn på 5. divisjonsspill til neste sesong.

Herrelaget hadde sin aller første trening 10. januar, og allerede på første trening dukka det opp 16 stykker. Også her var det alt fra tidligere proffer til langt ifra proffer.

– Det skal være plass til alle. Målet er å leke og ha det gøy. Og førstepri er å klare å komme seg på jobb dagen etter trening, forteller Bernhard Marti, en av organisatorene for herrelaget.

Herrelaget har ingen ambisjoner om seriespill foreløpig.

– Vi kan kanskje prøve oss på noen treningskamper mot andre lag på samme nivå, og hvis det er stemning for cuper og turneringer kan det bli aktuelt – hvis gutta vil, og hvis vi får lov til å bli med. Men i første omgang skal vi trene, leke med håndball og ha det gøy.

Damene har det meste på plass, men de blir gjerne flere – og de mangler en trener. Kvalifikasjoner? – Nei, det er vel ikke så voldsomme krav. En som veit hva håndball er, og som er flink til å motivere.

Svaret til Lillian blir avbrutt av en stor fascinasjon over at herrelaget tar seg en pause for å tøye ut midt i treninga. – De driver såpass proft, ja. Vi har vel ikke huska å tøye i det hele tatt. Det merkes dagen etter, for å si det sånn!

Damene har allerede fått bruk for isposer på trening. Men også de har et mål om å komme seg på jobb dagen etter.

– Dette er bare for gøy. Det kan bli litt mye kjatting innimellom, men vi driver ikke bare med fjas. Vi vil få en grei trim ut av det og ha det moro med håndball.

At lavterskeltilbudet for voksne håndballinteresserte er tilbake i Ramnes IF virker til å være populært. Også på dette nivået trekker Ramnes-håndballen folk fra nabokommunene.

Dette skal favne bredt, det er ingen krav hverken til ambisjonsnivå, ferdigheter eller bostedskommune.

– Uansett om du har spilt håndball før eller ikke, så har vel alle kasta en snøball da de var liten. Så sånn sett har alle litt erfaring, sier Bernhard og ler. – Det er bare å møte opp!

