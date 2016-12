Tobias Gran er klar for tippeliga-spill i 2017

LILLESTRØM/RAMNES: Tobias Gran (18) er ferdig med en fantastisk juniorkariere – og tar steget opp i voksenfotballen som en del av et tippeliga-lag.

Tobias Gran fra Ramnes ble som 14-åring kåra til Årets idrettsnavn i Re. Det var i starten på en stor juniorkarriere, der han har prøvespilt for Liverpool og flere norske storklubber – før han endte opp i Rosenborg.

Nå går Tobias fra Rosenborg til Lillestrøm.

Nyheten ble overrakt en lokalavisjournalist mellom butikkhyllene på Meny Revetal, av kjøpmann Martin Gran – en stolt pappa.

Sjøl sier Tobias følgende til ReAvisa:

– Det er jo utrolig spennende, og jeg ser veldig fram til å ta steget skikkelig opp i voksenfotballen og få lov til å trene fast og være en del av et tippeliga-lag.

Tobias føler sjøl at det var på tide å bytte klubb:

– I Rosenborg hadde de ikke en veldig stor plan for meg videre, men i Lillestrøm ble de veldig interessert i meg etter at jeg hadde vært på prøvespill i litt over ei uke.

Det lover godt for overgangen fra junior til proffspiller – allerede som 18-åring.