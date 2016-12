Varm og gavmild jul: – En overveldende giverglede i Re!

RE/OSLO: – Vi har fått så mye klær, meldinger, telefoner – vi er målløse og veit ikke helt hvordan vi skal få takka alle. Kanskje kan ReAvisa kan hjelpe oss med det også?

To store innsamlinger har pågått gjennom adventstida i Re: Re Røde Kors sin julegaveinnsamling og et privat initiativ for innsamling av varme klær til hjemløse.

Begge innsamlingsaksjonene rapporterer om en overveldende giverglede i Re.

Her ser du det utrolige resultatet fra vår lille innsamling av varme klær til bostedsløse på gata i Oslo, skriver Ellen Hegg fra Fon – og legger ved bilder fra hauger med klær.

– Det endte tilslutt med to turer med stappfull bil. Aldri har to turer til Oslo på samme dag – i kø begge veier – vært mer meningsfylt og fint!

– Da vi kom til Frelsesarmeen på første tur, ble alle utrolig glade. Da vi kom tilbake på andre tur, var de helt over seg av glede. Bilen ble omringet av brukere og bostedsløse. De hjalp til å bære alt inn, de smilte og takka oss av hele sitt hjerte.

– Klemmer ble delt, julehilsener overbrakt og delt. Dette gjorde ett enormt inntrykk på meg – for alltid! Jeg ble jo litt forberedt av min venn som har tilbrakt flere år av livet sitt på gata, men dette kunne likevel ingen ha forberedt meg helt og fullstendig på.

Nå har Ellen bestemt seg for å samle inn klær hele året, ikke bare til jul. – Så nå håper vi at alle som rydder i skap, loft og kjeller husker på oss og gir meg beskjed på telefon 900 71 339 om de har noe de ønsker å gi bort.

Også Re Røde Kors gjør mye flott gjennom hele året, men den kanskje mest synlige aksjonen er julegaveinnsamlingen fram til hver jul – dette var sjette året.

– Det er en stor giverglede i Re i år også. Totalt ble det gitt 369 gaver som blir overlevert til Re kommunes virksomhet Barn og unge, som står for utdeling av gavene til de som trenger det mest, forteller Geir Varholm, leder i Re Røde Kors.

– Tusen takk til alle som bidratt, slik at jula blir bedre for noen. En spesiell takk til Helt Perfekt barneklær på Re-Torvet som tok imot gaver for oss, og 8. klasse på Revetal ungdomskole som engasjerte seg i innsamlingen.

Hos virksomhet barn og unge er gangene fyllt til randen av gaver, melder Re kommune. I tillegg til gaver deles det ut tiner med mat i samarbeid med sanitetskvinnene i Re.

Alt for å gjøre jula litt bedre for de som ikke har så mye.