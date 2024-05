Her suser Astrid (100) inn mot mål – se bilder og film

Astrid er helt i hundre, og 100-åringen gir alt: – En må værra med på det som skjer, veitu!

Livsglede-uka kom i stand første gang tilbake i 2016, og har bortsett fra to korona-år vært et fast kulturelt og sosialt innslag på Re helsehus. I år blir Livsglede-uke til Livglede-dager, spredd over flere uker.

Dette er uansett noe som binder bygda sammen, der skoler, barnehager, foreninger og folk gjennom flere år har bidratt med å fylle helsehuset med kultur og moro – til glede for alle på huset.

Se rullator- og rullestolracet rundt Re helsehus:

Årets Livsglede-dager på Re helsehus starta allerede torsdag forrige uke: Torsdag 23. mai var det sang og musikk på stuene rundt om på Re helsehus. Da var det besøk av tidligere kulturkoordinator på helsehuset, Gro Hansen, som kom med trombone, fløyter og sang.

I dag mandag 27. mai er det rullestolrace utafor helsehuset, med besøk av Bjunes gårdsdrift, ukulele-gruppa til Glagjengen og Glagjengen-korpset, og Våle og Fon sanitetsforening. Les mer om dette i den neste papiravisa: Sommermagasinet, som kommer ut 13. juni 2024.

Så fortsetter det med flere Livsglede-dager, resten av denne uka og ett par uker framover:

Re VGS-elever på besøk

Torsdag 30. mai kommer elever fra Re VGS på besøk rundt i stuene, der det blir sang og musikk, bollebaking, lakkering av negler, og det blir turer ut i frisk luft med elevene.

Tirsdag 4. juni blir det konsert med koret Kvinner og klang i seniorsenteret, med livsgledesanger og allsang.

Tirsdag 11. juni blir det konsert i seniorsenteret med kjente melodier og glade toner fra Glagjengen.

Se bilder fra rullator- og rullestolrace på Re helsehus:

